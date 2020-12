Martedì il Consiglio provinciale per l’approvazione del protocollo d’intesa per il turismo

MASSA-CARRARA – Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale, in videoconferenza, per martedì 22 dicembre 2020 alle ore 18,30. I consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale, oppure in videoconferenza tramite skype.

Questo l’ordina del giorno: comunicazioni del presidente, approvazione verbali seduta precedente del 26 novembre 2020, revisione ordinaria annuale delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Massa-Carrara al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, approvazione schema di protocollo d’intesa per l’individuazione di un sistema turistico interregionale denominato “Le Vie di Dante tra la Liguria e la Toscana”, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.