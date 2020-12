Giampaoli (Italia Nostra): «È il momento di mettere mano alla scogliera dell’amore»

MARINA DI MASSA – Il presidente di Italia Nostra Massa e Montignoso, Bruno Giampaoli, scrive al sindaco di Massa Francesco Persiani per denunciare l’inquinamento nella zona della “Scogliera dell’amore” di Marina di Massa situata davanti alla Colonia 28 ottobre, tanto conosciuta e frequentata dai massesi.

«Dopo l’intervento di messa in sicurezza mediante la recinzione dell’aerea con una rete metallica rossa decisamente antiestetica, siamo rimasti per anni in attesa della bonifica, ad oggi ancora inattuata – scrive nella lettera il presidente – Adesso ci sembra sia giunto il momento di mettere mano ai lavori, in modo che nella prossima stagione turistica si possa usufruire anche di questo posto, con la consapevolezza del grande potenziale che racchiude, sia per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici che ambientali. Il luogo è stato scelto per realizzarvi un interessante progetto di rinaturalizzazione ambientale, attuato attraverso la ricostruzione di alcune dune con vegetazione autoctona e utilizzo di un “arredo rustico” con materiale idoneo, come le bellissime panchine piene in marmo grigio che, peraltro, sarebbero molto indicate per tutta la via Litoranea. Pertanto signor sindaco – conclude Giampaoli – la salutiamo con la speranza che la nostra richiesta possa essere accolta».