Da oggi 21 dicembre chiusi i confini regionali. Ecco il modello di autocertificazione per gli spostamenti

TOSCANA – A partire da oggi, lunedì 21 ottobre, il Dpcm del 3 dicembre dispone il limite agli spostamenti fra le regioni. Per oltrepassare il confine regionale, quindi, sebbene la Toscana sia diventata da ieri “zona gialla”, sarà necessario compilare l’autocertificazione per gli spostamenti, consentiti soltanto in caso di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

A proposito delle nuove regole il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato in un post sulla sua pagina Facebook l’arrivo di una nuova ordinanza: “Sto rispondendo a tanti di voi per chiarire attività e spostamenti possibili con il nuovo decreto legge nazionale. Sono a lavoro per una nuova ordinanza regionale al fine di rendere valide quelle emesse per la zona arancione e rossa. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a mantenere la #ToscanasiCura!”

> Scarica QUI il modello di autocertificazione per gli spostamenti.