LUNIGIANA – “Siamo stanchi delle mancate risposte e dei silenzi delle società per azioni che si occupano di servizi pubblici”. Esordisce così il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini, nel denunciare i pericoli legati agli impianti di Tim nel territorio comunale che, secondo il primo cittadino, “versano in condizioni precarie e avrebbero necessità di essere messi in sicurezza”. “A Bottria, a Barbarasco, a Villa, incombono pericolosamente sulla carreggiata e nessuno si degna di intervenire – sottolinea Mastrini -. Dal 10 dicembre, sia telefonicamente, sia per mail, segnaliamo la situazione. Lo abbiamo fatto inviando note scritte a Tim, ma ad oggi, esclusi quattro cartelli che segnalano in maniera impropria il pericolo, nulla è stato fatto”.

“Abbiamo posto a conoscenza dello stato dei luoghi la provincia – spiega ancora il Sindaco – che ha anch’esso scritto in quanto ente proprietario delle strade, il Prefetto come massima autorità dello Stato e i Vigili del fuoco, che ringraziamo per aver effettuato il sopralluogo. È Tim però a dover dare risposte: dalla società, che investe milioni in strategie di marketing, attendiamo fatti. Lo Stato, i suoi cittadini, hanno diritto a servizi sicuri e per questo emetterò un’ordinanza verso Tim: non accettiamo questi comportamenti da parte di chi sta dimostrando assoluto disinteresse per noi”.