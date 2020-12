Scomparsa Enrico Ferri, il cordoglio del Partito Democratico di Pontremoli

PONTREMOLI – Il Partito Democratico di Pontremoli, i suoi consiglieri comunali e tutto il gruppo Open Pontremoli partecipano al dolore per la perdita di Enrico Ferri, protagonista della vita politica locale e nazionale: “Siamo vicini alla famiglia e in particolare al figlio Jacopo, capogruppo di maggioranza, con il quale condividono l’impegno in Consiglio Comunale. In rappresentanza di tutta la comunità politica del Pd, parteciperemo ai funerali dell’Onorevole Ferri. Nei momenti di dolore, dobbiamo stringerci attorno ai nostri valori, riscoprendo il senso di comunità”.