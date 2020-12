MASSA – Da qualche giorno si respira aria di Natale nella scuola dei Fratelli delle Scuole Cristiane “San Filippo Neri” di Massa. Addobbi, nenie natalizie, leggende e storie di Natale e poesie. Anche se in modalità imposte dal Coronavirus (fino ad oggi non si sono registrati “incidenti di percorso”), tutte le classi dell’Infanzia e della Primaria vogliono avere il piacere di formulare gli auguri natalizi ai genitori e nonni in streaming o in video, in una letterina o in un lavoretto.

Come noto, la scuola paritaria “San Filippo Neri” di Massa ospita bambini della scuola dell’infanzia, dai 3 ai 5 anni, e bambini della scuola primaria, dai 6 ai 10 anni. Festa anche nel vasto cortile della scuola, dove sono state ornate le piante e dove è fiorito un abete vero di Natale addobbato risplendente di luci colore; una grande stella cometa si è fermata sulla facciata della scuola quasi ad incoraggiare Babbi Natale che hanno preso d’assalto l’edificio con l’intento di portare regali a tutti i piccoli.

Ogni mattina, in questo periodo i piccoli vengono accolti da musiche natalizie. Nel grande porticato è stato realizzato un presepe dinanzi al quale, in questi giorni, le classi, a turno, si radunano per riflettere, pregare e cantare i valori che il Natale porta con sé, proprio come scrive papa Francesco nella sua ultima Fratelli tutti: “Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna. Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo”.

E soprattutto un Natale di solidarietà. Sono in distribuzione le bottiglie di vino, cristallo di luce, ottenuto dalla pigiatura ( a piedi nudi) fatta dalle bambine e dai bambini dell’uva offerta alla scuola dai fratelli Bongiorni. Il ricavato andrà a sostegno del Progetto Frères che accoglie a scuola minori ai confini del Libano. Nello stesso progetto confluirà anche il ricavato del sorteggio natalizio per il quale gli alunni si stanno impegnando per la distribuzione dei biglietti. Senza dimenticare la raccolta di viveri di prima necessità che si vanno accumulando intorno al presepe, viveri destinati alla Caritas della parrocchia di San Sebastiano nella quale operano Lasalliani adulti per la distribuzione di pacchi dono.

È stato lanciato anche un concorso presepi da realizzare con tecniche e materiali a scelta. Sarà allestita una mostra e premiati i lavori più originali e meglio realizzati. Felici notizie anche sul fronte delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. L’open day del 15 dicembre scorso sarà bissato il 12 gennaio 2021 e ha fatto registrare un buon afflusso di genitori desiderosi di conoscere al meglio la Scuola “San Filippo Neri” in vista di una scelta oculata per l’istruzione e l’educazione dei loro figli. Probabilmente la scuola bilingue che inizierà in viale Eugenio Chiesa nel prossimo settembre avrà smosso la curiosità e l’interesse di molte delle famiglie che hanno cercato un incontro con la neo coordinatrice nonché docente di lingua inglese, prof. Elisa Calanchi e con i docenti della futura classe Prima primaria: Chiara Antonioli, fr. Alberto Castellani, Roberta Fialdini, Locorotondo Riccardo, Tiziana Tenace e la madrelingua Denise. Vi operano docenti laici fortemente motivati dal Carisma Lasalliano.

Il collegio docenti è cospicuo ed è costituito dalla coordinatrice didattica, i maestri di classe con la funzione di “tutor” (punto di riferimento costante sia a livello relazionale che affettivo, strumento di unità della classe e del lavoro che in essa si svolge), gli insegnanti specialisti contitolari di lingua inglese, educazione motoria, musica, informatica, professionalmente competenti e che collaborano costantemente con i maestri di classe. L’elenco degli insegnanti in organico nel corrente anno scolastico è il seguente: insegnanti specialisti : Chiara Antonioli (educazione motoria); Elisa Calanchi (inglese) Riccardo Locorotondo (educazione musicale); Roberta Fialdini (informatica); Roberta Fialdini (insegnate di sostegno); Tatiana Paparo (insegnate di sostegno).

Intensi ma divertenti i singoli progetti che i bambini dell’Infanzia e della Primaria svolgono durante l’anno sotto l’attenta guida degli insegnanti: La Storia della Castagna; Progetto Pastorale 2020; Dall’uva al vino 2020-2021:Le nostre iniziative natalizie. Questi,invece, quelli dedicati solo all’Infanzia: Noi cittadini del mondo; Strada Facendo; Magic English; Un Tablet come amico;Da grande voglio fare…;Bambini sulla buona strada. Questi quelli dedicati solo alla Primaria: Progetto Dante; Progetto Rodari.

Molto curato il piano alimentare, redatto secondo principi nutrizionali scientificamente validati ed in modo tale da risultare vario e appetitoso. Si fa riferimento ai Larn e alle linee guida per una sana alimentazione italiana del Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT), perché sia garantito il corretto fabbisogno di energia e nutrienti, secondo le varie fasce di età. Un menù unico, quindi, in quanto nella struttura è presente una sola cucina e sono state previste porzioni diverse in base all’età dei due gruppi di bambini. Nel piano nutrizionale mensile si trovano dei “piatti tipici” del nostro territorio, per favorire la conoscenza e il mantenimento delle tradizioni alimentari locali. I menù sono stati elaborati su una rotazione di 4 settimane, in modo da prevedere una sufficiente variabilità dei piatti. Sono state previste due varianti, invernale ed estiva, per garantire un’alimentazione più adeguata rispetto al clima e alla stagionalità dei prodotti. In caso di allergie alimentari, intolleranze in presenza di certificato medico, vengono confezionate “diete speciali”. I genitori vengono informati del menù scolastico giornaliero, in modo tale che possano adeguare la cena al pranzo consumato a scuola e poter così rispettare la frequenza di consumo settimanale degli alimenti dei vari gruppi.

LA SCUOLA

L’istituto “San Filippo Neri”, ricordiamo, è una scuola cattolica diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane Congregazione di religiosi fondata nel XVII secolo da San Giovanni Battista de La Salle, presente in più di 80 nazioni, con Istituti che vanno dalle scuole materne e primarie alle Università. L’Istituto opera a Massa dal 1859, è situato nel centro della città, a fianco della Chiesa della Madonna della Misericordia ed antistante Piazza Garibaldi. Propone l’educazione integrale della persona, attraverso l’assimilazione sistematica e critica della cultura. I Fratelli in Italia hanno 33 istituti sparsi su tutto il territorio, dei quali la maggioranza è costituita da scuole e la restante parte da centri educativi di aiuto ai bisognosi, ai poveri e agli emarginati. Una scuola non solo per i cattolici: ma anche al servizio anche dei giovani che, consapevoli e rispettosi dell’ispirazione cristiana cattolica del progetto educativo dell’istituzione, professano confessioni cristiane diverse dalla cattolica o fedi diverse da quella cristiana o si trovano in una condizione di ricerca religiosa sincera e aperta al dialogo, al confronto e alla cooperazione.