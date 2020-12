«Multe fino a 1000 euro per stazionare in centro: Persiani ritiri immediatamente l’ordinanza sindacale»

MASSA – “Il sindaco Persiani ritiri immediatamente in autotutela l’ordinanza sindacale numero 288 dello scorso 5 dicembre, che nei fatti contrasta con l’atto di Giunta n.282 dello scorso 15 dicembre. Imporre durissime restrizioni come un semplice stazionamento dentro l’area Ztl mal si concilia con la famiglia che porta i figli alla giostra e attende il proprio turno dopo le ore 16. Forse Persiani da avvocato ritiene che fatta l’ordinanza si possa trovare l’inganno? Probabile che i genitori girando intorno alla giostra possano evitare la sanzione che va da 400 a 1000 euro”. Così la consigliera di Roberta Dei, presidente del Gruppo Misto di Maggioranza si rivolge al primo cittadino di Massa a proposito delle disposizioni introdotte dalla recente ordinanza sindacale.

“Lo scorso fine settimana quell’ordinanza è stata travolta dagli eventi – fa notare poi la consigliera – nessuno ha impedito a migliaia di massesi di stazionare in centro nelle vie del commercio. Siamo di fronte a una giunta che da un lato spinge a fare acquisti nei nostri negozi per solidarietà, inventa occasioni di svago, ma non parla con il proprio Sindaco, a quanto pare. E’ stato fatto un impianto di filodiffusione che emana musica “per offrire un momento di svago e socialità alla cittadinanza”, che possono essere sanzionati con una multa fino a 1000 euro. A questo punto mi aspetto che la prossima novità sarà l’introduzione del dazio come in “Non ci resta che piangere”, con il gabelliere che chiederà a ogni massese che entrerà nella Ztl: “Chi siete? Cosa fate? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino”.