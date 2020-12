I ragazzi di “Rotta Solidale” contro lo sgombero dello Spazio Popolare: «Protesteremo sotto il Comune»

MASSA – Lo scorso venerdì, 18 dicembre, si è verificato un tentativo di sgombero dello “Spazio Popolare” di Via S. Giuseppe Vecchio, che attualmente ospita il progetto “Rotta Solidale” gestito da gruppi di lavoratori e studenti della provincia per sostenere le famiglie più colpite dalla pandemia. Nella mattinata di venerdì, infatti, due pattuglie della polizia municipale del Comune di Massa si sono presentate sul posto per chiudere lo Spazio con lucchetti, catene e sigilli. “E senza nessun decreto di sgombero in mano e senza precedente notifica agli occupanti – sottolineano gli organizzatori del progetto -. Il nostro è un progetto importante che, nonostante sia nato da pochi giorni, sta già seguendo una trentina di famiglie”.

Davanti alle proteste da parte di chi si trovava nella zona proprio per le attività di “Rotta Solidale”, gli agenti si sono bloccati e, dopo una serie di telefonate con il Comune, hanno rimandato al 24 dicembre. “Siamo noi che chiediamo un chiarimento – affermano da Rotta Solidale -. Lo spazio che è stato sottratto al degrado e all’abbandono diversi anni fa ad oggi rappresenta un punto di aggregazione per diverse realtà e progetti sociali, tanto più di fronte alla crisi economica oltre che sanitaria in atto. Sembra incredibile che l’amministrazione comunale invece di impegnarsi per pubblicare la graduatoria definitiva per l’assegnazione delle case popolari, che aspettiamo da gennaio, invece di impegnarsi per consegnare queste case a chi ne ha bisogno, voglia attaccare quest’esperienza di solidarietà dal basso.

Molte le famiglie e i singoli che in questi giorni si sono rivolte allo sportello di mutuo aiuto, tra queste anche alcuni in attesa di alloggio popolare, per le quali questo attacco ha il sapore della beffa, non solo non vedono riconosciuto il loro diritto alla casa ma rischiano di perdere anche questo sostegno. Tutto questo mentre a livello nazionale, con una decisione gravissima, si è deciso di sbloccare gli sfratti, fermi dall’inizio dell’estate, per cui altre famiglie ancora rischiano da gennaio di dover lasciare la propria casa. In ogni caso – annunciano – non ci faremo intimidire e non ci fermeremo: per questo comunichiamo che il prossimo appuntamento di Rotta Solidale, per la raccolta dei generi alimentari e di prima necessità alle famiglie, sarà anticipata a giovedì 24, dalle ore 15,00 c/o lo Spazio Popolare. Per il diritto all’abitare, contro sfratti e sgomberi lunedì pomeriggio saremo sotto il comune di Massa alle ore 17.30. No allo sgombero di ogni spazio sociale e abitativo, sì all’aggregazione e al diritto di abitare”.

IL PARTITO COMUNISTA: “NESSUNO TOCCHI LO SPAZIO POPOLARE”

“Non possiamo tacere su quanto accaduto”. Anche il Partito Comunista di Massa-Carrara interviene sul tentativo di sgombero dello “Spazio” da parte degli agenti della pulizia municipale: “Lo spazio popolare è attualmente sede di progetti, portati avanti da lavoratori e lavoratrici, di mutualismo, di raccolta di prodotti alimentari e beni di prima necessità e di sostegno di varie tipologie per già un gran numero di famiglie. L’amministrazione comunale pensi a gestire al meglio l’emergenza, a dedicare l’attenzione alle famiglie che vivono in situazioni di disagio e a risolvere gli enormi problemi che gravano sulla città in tema di occupazione, sanità, inquinamento e non a punire, con un palese atto politico, chi mette le proprie energie al servizio delle classi popolari”.