«Festeggiamo il Natale coi nostri cari ma con prudenza e nel rispetto delle regole»

MASSA – Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha voluto mandare ai propri concittadini, attraverso un video sulla propria pagina Facebook, un augurio di buon Natale e una raccomandazione a rispettare le regole per quelle che saranno delle festività sicuramente diverse rispetto agli altri anni. Di seguito riportiamo il suo messaggio:

Il 2020 sta volgendo al termine. E’ stato un anno difficile, che rimarrà impresso nella nostra memoria a lungo. Troppi i lutti e tanta la sofferenza. Molte persone hanno avuto difficoltà economiche, tante altre addirittura hanno perso il lavoro. Direttamente o indirettamente ognuno di noi è stato colpito da questa pandemia.

E’ difficile pensare in questo momento che il 2021 possa essere migliore, però ragionevolmente si intravede la luce in fondo al tunnel, quella luce che ora dobbiamo pensare ci stia portando il Natale, nel suo significato religioso e anche nel tradizionale scambio di doni. Doni che non dobbiamo far mancare ai bambini, i quali devono vivere la magia delle festività. Festeggiamo dunque in famiglia coi nostri cari il Natale, ma facciamolo con prudenza e nel rispetto delle regole; se vogliamo che il 2021 parta al meglio, questo dipende anche da noi.

Restiamo uniti e saldi come comunità. Vi giungano da parte mia e di tutta l’amministrazione i migliori auguri di buon Natale e di felice anno nuovo.