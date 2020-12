Domenica lutto cittadino a Pontremoli per i funerali di Enrico Ferri

PONTREMOLI – Domenica 20 dicembre sarà lutto cittadino a Pontremoli (Massa-Carrara) per la morte di Enrico Ferri, politico di primo piano del nostro territorio (qui il ricordo). L’ha deciso la sindaca Lucia Baracchini in un’ordinanza che invita «i titolari di attività commerciali ad abbassare le serrande in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nel duomo di Pontremoli alle ore 15.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre; la cittadinanza a esprimere, in forma autonoma, il proprio cordoglio osservando una pausa di silenzio durante le esequie, nella fascia oraria compresa tra te ore 15.00 e le ore 17.00».