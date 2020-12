Vaccini covid, il consigliere montignosino Manfredi: pronto a entrare tra i volontari

MONTIGNOSO – «Se le forniture di vaccino anti-covid presto saranno pronte per essere distribuite allora mi rendo disponibile come operatore sanitario volontario», è il commento del Consigliere di maggioranza del Comune di Montignoso Giuseppe Manfredi in merito agli ultimi aggiornamenti sulle misure a contrasto del coronavirus.

«La notizia del vaccino è ormai certa – continua Manfredi – meno sicura invece è la data in cui inizieranno a essere effettuate le inoculazioni delle dosi del farmaco, anche se spero che si possa raggiungere il prima possibile e uscire da questo tunnel. Per questo vorrei mettermi a disposizione dei miei concittadini di Montignoso all’interno del presidio che verrà individuato per effettuare le vaccinazioni».

Manfredi, classe 1951, una vita passata in corsia come infermiere professionale, «dal 1972 fino al 2012 – conclude – data in cui sono andato in pensione», da sempre impegnato nel sociale accanto a chi ha più bisogno, «a qualsiasi latitudine e bandiera – conclude Manfredi – stiamo vivendo un terribile epidemia ma insieme possiamo farcela».