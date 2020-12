ALBIANO MAGRA – Ancora cinque mesi per realizzare le rampe di accesso sulla A12 e sei per completare la rimozione delle macerie. Gli interventi correlati alla ricostruzione del ponte di Albiano Magra termineranno, rispettivamente, a maggio e giugno 2021. Per l’opera principale, invece, si dovrà attendere marzo 2022. Sono questi i tempi indicati dal commissario straordinario nominato lo scorso 10 novembre, Fulvio Soccodato, nel corso della presentazione del nuovo Piano Commissariale, avvenuta questo pomeriggio in videoconferenza. Il cronoprogramma recentemente rivisitato ha portato a una riduzione di 8 mesi rispetto a quelli inizialmente previsti, per un progetto dal costo totale di 30,6 milioni di euro. “Il nuovo viadotto – ha spiegato il commissario Soccodato – avrà una lunghezza di 288 metri e si comporrà di 4 campate, 2 centrali da 90 metri e due di riva da 54. Avrà poi una sezione stradale di 10,7 metri, una pista ciclabile e una sezione di percorso pedonale da 2,5 metri ciascuna. La riduzione importante in termini di tempistiche – ha precisato – è stata possibile ottenendo una serie di accorgimenti e sovrapponendo più procedure in modo da contenere in soli 3 mesi il processo di autorizzazione, che terminerà a gennaio 2021. Sarà un record per un’opera di questa dimensione”. Il progetto esecutivo per la ricostruzione sarà completato entro il mese di febbraio, mentre il via ai lavori è previsto per marzo. Lavori organizzati anche su tre turni, h24 e sette giorni su sette.

Il primo intervento correlato, quello di rimozione delle macerie, avrà un costo di 3,6 milioni di euro e richiederà quattro mesi di lavori a partire da marzo 2021, dopo che sarà stato approvato il progetto esecutivo. “Saremo in continuo coordinamento con la procura per la necessità di indagini istruttorie che ancora pongono dei vincoli alla rimozione o al maneggiamento dei residui del ponte – ha sottolineato Soccodato – per cui non si potrà semplicemente rimuovere le materie dal fiume, ma sarà necessario smontare, trasportare e conservare singoli pezzi dell’opera o anche intere parti”. Soltanto a giugno 2021, quindi, l’intervento potrà essere completato.

Foto 4 di 4







“Passando invece alla costruzione delle rampe di accesso alla A12 – ha spiegato ancora il commissario – questa è risultata la miglior alternativa in termini di affidabilità dei tempi di costruzione e di sicurezza che l’intervento, ancorché provvisorio, deve garantire agli utenti. Il percorso alternativo porterà ad una riduzione di 5 chilometri rispetto a quello attuale, ma l’effetto più rilevante sarà la diminuzione dei tempi di percorrenza”. Per l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della cantierizzazione sarà necessario tutto gennaio 2021. A febbraio partirà la costruzione, che richiederà 4 mesi di lavori per terminare a maggio 2021.

“Questa è una sfida che possiamo vincere come Paese – ha detto in conclusione Soccodato – se manteniamo l’impegno di coesione territoriale. La comunicazione sarà essenziale ed io cercherò di essere il catalizzatore di questa coesione territoriale, garantendo informazione continua sull’avanzamento delle attività tramite un sito web dedicato”.

Il sindaco di Aulla Roberto Valettini, presente alla videoconferenza, ha rimarcato l’esigenza di partire quanto prima con i lavori. “Il commissario ha dimostrato fin da subito attenzione, pragmatismo e capacità di ascolto, ma adesso serve la massima accelerazione possibile. La scelta che si sta profilando può essere penalizzante per il commercio, perché Albiano si troverà ad essere un “cul-de-sac” in questo senso. Ma in fondo tutto non si può avere”.

Soddisfatto e fiducioso invece il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Mi sembra sia stata intrapresa la strada migliore. Sin dall’inizio abbiamo voluto vivere questa sfida un po’ come era stata vissuta quella del ponte di Genova, con l’obiettivo di avere una ricostruzione nel luogo dove si trovava il ponte, una piena funzionalità rispetto alla viabilità, e un’intesa che potesse mettere d’accordo le esigenze di entrambe le popolazioni, ligure e toscana. Certo, ai cittadini di Albiano sarà richiesto un sacrificio ancora per un anno e quattro mesi, per questo la Regione Toscana è disposta a studiare interventi a sostegno delle categorie economiche danneggiate dal crollo del ponte”.

L’intesa e la collaborazione tra le due regioni è stata poi confermata dall’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone: “Il commissario Soccodato ha avuto il merito di tenere uniti i due territori senza cercare di far prevalere una linea sull’altra. In fondo parliamo di un ponte toscano, ma che parla tanto anche di Liguria. Traguardiamo al periodo primaverile ed estivo con grande fiducia, anche nella speranza di lasciarci alle spalle il prima possibile questa pandemia. Sottolineo l’abnegazione di tutti i sindaci, ognuno dei quali ha portato l’interesse dei propri territori all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture. E’ in questo modo che abbiamo lavorato per trovare le soluzioni più efficaci per due territori legati da grande amicizia e grande cooperazione istituzionale”.

In chiusura della conferenza, spazio alla soddisfazione anche della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli: “Sono felice che vengano a palesarsi da un lato l’unità territoriale e dall’altro una soluzione tecnica che soddisfa entrambe le regioni. La sofferenza che si prova quando cade un ponte è comprensibile solo da chi l’ha vissuta: un ponte collega le persone prima che i luoghi, ed Albiano si è trovato a vivere proprio questo isolamento. Oggi diamo una prima risposta alle pressanti, giuste e condivisibili esigenze della comunità colpita. Le opere possiamo farle solo così: mettendo in campo le persone in grado di farle e facendo dialogare tutte le istituzioni. Auguro a tutti di poter continuare a lavorare in armonia per le persone che ancora oggi stanno ancora vivendo un grande disagio. Con il contributo e il sostegno di tutti sono convinta che raggiungeremo l’obiettivo del cronoprogramma illustrato”.