Carrara, due ore di parcheggio gratuito in centro città per le feste di Natale

CARRARA – L’amministrazione di Carrara conferma e amplia il provvedimento dello scorso anno con cui nel periodo natalizio era stato modificato il piano della sosta introducendo la “sosta di cortesia” negli stalli più utilizzati del centro città. A partire da domani, venerdì 18 dicembre e fino al 5 gennaio 2021, tutti i giorni le prime due ore di sosta saranno gratuite con l’obbligo di indicare l’orario di arrivo.

La novità è che nel perimetro interessato al provvedimento rientrano anche le due piazze adiacenti Palazzo Civico, ovvero piazzale Colombarotto e piazza 2 Giugno che nel 2019 erano escluse. Oltre a questi due spazi la sosta di cortesia per le prime due ore potrà essere effettuata, previa esposizione del disco orario, parcheggiando nei seguenti tratti stradali: Via 7 Luglio, da Piazza Accademia a Via M. D’Azeglio; Via Cavour, da Via del Cavatore a Via 7 Luglio; Via G. Verdi, da Via del Cavatore a Piazza Accademia; Via G. Mazzini, da Piazza Matteotti a Via G. Verdi; Via Ulivi; Via Apuana, da Via Ulivi a Via Carriona.

«Sappiamo che questa è una goccia nel mare, in un anno davvero drammatico per il commercio. Per quanto è nelle possibilità di un’amministrazione comunale stiamo facendo di tutto per attutire l’impatto della crisi. In attesa di presentare entro fine anno il bando di sostegno alle microimprese, abbiamo confermato ed esteso la sosta di cortesia sperando che i cittadini vengano incentivati a fare gli acquisti natalizi nei negozi di vicinato» ha commentato l’assessore a Commercio e Mobilità Giovanni Macchiarini.