Sp 4 di Antona (Massa), approvato il progetto esecutivo: 31mila euro di lavori

MASSA – Partono i lavori di consolidamento sulla parete rocciosa lungo la Sp 4, nel comune di Massa, all’altezza del km 10, in località Antona: il dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara, con una propria determina, ha infatti approvato il progetto esecutivo, per un importo pari a 31mila euro, e nello stesso tempo ha dato il via alla gara per l’assegnazione dei lavori attraverso la procedura dell’affidamento diretto, come previsto dalla normativa per i casi di importi inferiori a 150 mila euro.

Con questi lavori, finanziati grazie alle risorse aggiuntive del decreto del Ministero delle infrastrutture del maggio 2020, si interviene sulla parete rocciosa eliminando il pericolo di distacco di massi attraverso la bonifica del versante, la fornitura e posa in opera di rivestimento della parete con nuova rete di acciaio e opere complementari e di finitura.