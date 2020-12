Fino a 22mila euro per la manutenzione dei sentieri sulle Apuane: il Parco emette avviso pubblico

MASSA – Manutenzione ordinaria e interventi speciali: come ogni anno il Parco Apuane emana un avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al ripristino di segnaletica e altre opere di manutenzione sui percorsi della rete escursionistica delle Apuane. Sono stati stanziati 16.000,00 cifra elevabile fino a 22.000,00 a seconda delle domande che perverranno. La fetta più grossa dei contributi è destinata alle sezioni C.A.I. Il bando, infatti, prevede due azioni distinte: la prima, coperta dall’80% dell’importo totale a disposizione, è destinata ad interventi estensivi di routine sulla segnaletica e sulla manutenzione ordinaria di sentieri appartenenti esclusivamente alla rete escursionistica gestita dal C.A.I., con contributo riservato alle sezioni, singole o associate, della stessa associazione; la seconda (20% dell’importo) è invece finalizzata ad interventi intensivi e speciali di tipologia analoga, ma limitati a determinate aree o tratti di sentiero dell’intera rete escursionistica apuana, che richiedano una cura esecutiva particolare per il loro significativo valore ambientale e/o escursionistico, senza alcuna riserva a favore di categorie di soggette richiedenti.

Le domande dovranno pervenire al Parco Regionale delle Alpi Apuane entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 28 dicembre 2020, unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it, con mail contraddistinta all’oggetto dalla seguente espressione: “Concessione di contributi finalizzati ad interventi sulla rete escursionistica delle Alpi Apuane – risorse 2019”.