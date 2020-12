Carrara, ricollocate le opere all’uscita del casello autostradale

CARRARA – Sono iniziate oggi, 16 dicembre, i lavori di risistemazione delle opere poste nelle aiuole esterne al casello autostradale di Carrara. L’intervento si è reso necessario dopo l’avvio dei lavori per la realizzazione a cura di Salt della nuova rotatoria che migliorerà la viabilità e la sicurezza dei mezzi in entrata e in uscita dalla A12.

Le opera “Senza titolo” di Francesco Siani e “Portale” di Riccardo Grassi sono già state ricollocate nei siti individuati dall’amministrazione comunale e ritenuti idonei sia in termini di sicurezza che di valorizzazione delle opere stesse. Si tratta, nel primo caso, della rotatoria tra via Fiorillo e via Muttini e nel secondo dell’area verde della scuola Leopardi.

La terza scultura, “Percorsi trasversali” di Riccardo Nannini verrà collocata, invece, nei prossimi giorni presso la rotatoria tra via Covetta e via Bertoloni.