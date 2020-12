Via al ripristino sulla Sp 18 di Bigliolo (Aulla): un intervento da 43mila euro

LUNIGIANA – Via libera all’intervento di manutenzione per il ripristino delle difese spondali e la riqualificazione del ponte sul Fosso del Castello, all’altezza del km 4, lungo la Sp 18 di Bigliolo, nel comune di Aulla.

Il dirigente del settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara, con una propria determina, ha infatti approvato il progetto esecutivo, per un importo pari a 42 mila 700 euro, e nello stesso tempo ha dato il via alla procedura di gara per l’assegnazione dei lavori attraverso la procedura dell’affidamento diretto, come previsto dalla normativa per i casi di importi inferiori a 150 mila euro.

Con questi lavori si interviene sulla sponda destra del Fosso che nel corso degli ultimi anni, a seguito di eventi alluvionali, è stata oggetto di erosione: il progetto prevede, in particolare le movimentazioni di materiali in alveo, il ripristino spondale con la ricostruzione del versante, e infine opere murarie per il ripristino delle parti danneggiate e delle protezioni del piano stradale.