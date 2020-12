LUNIGIANA – Lungo al Sp 10 di Tenerano, nel comune di Fivizzano, tra i km 7,023 e 7,610 è istituito un senso unico alternato fino al 29 dicembre 2020. Lo prevede un’ordinanza del servizio tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di realizzazione di nuova tubatura per l’acquedotto. L’ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dei lavori.