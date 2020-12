«Positiva a lungo termine per un errore dell’Asl». Lo sfogo di una cittadina di Carrara

CARRARA – E’ la storia di una donna positiva al Covid-19 a lungo termine per un errore dell’Asl quella raccontata da Tatiana Casini, una libera professionista di 35 anni residente a Carrara. L’azienda sanitaria, infatti, avrebbe effettuato un tampone antigenico anziché uno molecolare. “Vorrei denunciare i numerosi disservizi dell’Asl Toscana

Nord Ovest nella gestione dell’emergenza sanitaria – esordisce in una lunga lettera – ed in particolare il fatto che mi sia stato negato dall’Ufficio Igiene di Massa il rilascio del certificato di guarigione poiché Asl ha erroneamente eseguito un tampone antigenico rapido, contrariamente alla prescrizione medica effettuata dal mio medico curante, il quale mi aveva correttamente prescritto un tampone molecolare con specifica causale “fine isolamento””.

Il 7 novembre – racconta la donna – inizio a lamentare i primi lievi sintomi ed essendo sabato attendo il lunedì 9 novembre per contattare il mio medico, il quale mi prescrive subito un tampone molecolare, in quanto nei giorni precedenti ero entrata in contatto con persone risultate positive, mi spiega che avrei dovuto collegarmi al portale della Regione Toscana all’uopo creato per permettere al cittadino di prenotare il tampone in autonomia, inserendo il numero della ricetta elettronica e mi suggerisce di collegarmi a mezzanotte poiché, data l’ingente richiesta di tamponi ed essendo possibile la prenotazione solamente per il giorno successivo, i posti a disposizione nelle vicine sedi di drive-through sarebbero presto esauriti. Così, nonostante la debolezza e l’affaticamento, a mezzanotte mi collego al portale in questione e riesco a prenotare il tampone per il mercoledì 11 novembre ad Avenza. Sabato 14 novembre, a distanza di una settimana dall’inizio dell’isolamento, viene pubblicato sul portale http://referticovid.sanita.toscana.it, nonché sull’App SmartSST Toscana, il referto indicante la mia positività al Covid 19 e nel pomeriggio vengo contattata dal personale addetto ad eseguire il tracciamento, il quale dopo avermi notificato la comunicazione di isolamento domiciliare e analogo provvedimento di quarantena per le persone con me conviventi, mi spiega alcune modalità operative tra cui la necessità di effettuare una separata raccolta dei rifiuti. Da quel momento in poi non ho più alcun tipo di contatto telefonico con il personale Asl e in particolare con l’Ufficio Igiene e, visti i giorni trascorsi, d’accordo con il mio medico curante decido di sottopormi a nuovo tampone molecolare in data 25/11/2020, muovendomi in autonomia, prendendo il relativo appuntamento ad Avenza, sempre mediante collegamento sul portale della Regione, a mezzanotte. Il risultato dell’esame verrà successivamente pubblicato sul portale http://referticovid.sanita.toscana.it, nonché sull’App SmartSST Toscana, soltanto in data

03/12/2020″.

“Essendo una libera professionista – prosegue la cittadina – ed avendo necessità di rientrare al lavoro, con il

passare dei giorni non avendo alcuna notizia circa l’esito dell’esame effettuato, decido di attivarmi mediante contatto diretto con il centro analisi per ottenere almeno la comunicazione dell’esito del tampone, non essendo in possesso di alcuna indicazione circa eventuali riferimenti telefonici o e mail a cui rivolgermi in caso di mancata comunicazione del referto (se avessi atteso la regolare pubblicazione avrei dovuto attendere ben 8 giorni di distanza dall’esecuzione!), ma purtroppo vengo a sapere di essere ancora positiva a bassa carica. Avendo urgenza di rientrare a lavoro il mio medico mi prescrive un terzo tampone a distanza di 7 giorni dal precedente ed ancora una volta, non

essendo contattata dall’Ufficio Igiene, procedo in autonomia collegandomi con fatica a mezzanotte al portale preposto e riuscendo a fissare appuntamento per il terzo tampone per il 02/12/2020 ad Avenza. Non avendo nuovamente notizia del risultato nei giorni seguenti, poiché non veniva effettuata alcuna pubblicazione sul portale dedicato, sabato 5 dicembre trovo sul sito dell’Asl Toscana Nord Ovest un nuovo servizio di supporto al cittadino per ottenere assistenza nella visualizzazione del referto, decido quindi di compilare il form con i miei dati anagrafici spiegando che, nonostante i giorni trascorsi, il tampone eseguito in data 02/12/2020 non mi era ancora stato comunicato né pubblicato sul portale. Non ricevendo risposta, decido di contattare via e mail l’Ufficio Igiene di

Massa, nonché di inviare la richiesta altresì all’indirizzo e mail supporto.covid@regione.toscana.it, ma nuovamente non ottengo alcun tipo di riscontro. Amareggiata per la lunghezza dei tempi di comunicazione e per le difficoltà burocratiche opto di mandare una pec alla direzione dell’Asl Toscana Nord Ovest e all’URP di Massa Carrara”.

Il 7 dicembre, finalmente, a distanza di un mese esatto dall’inizio dell’isolamento, la donna viene contattata dapprima dal personale dell’URP e poi dalla responsabile dell’Ufficio Igiene di Massa. “Mi preme ribadire che sino a quel momento non avevo avuto alcun tipo di contatto con il personale del summenzionato ufficio, se non con l’iniziale tracciamento, il quale invece dovrebbe occuparsi anche della programmazione dei tamponi dei cittadini risultati positivi. Tuttavia nel mio caso, non avendo mai ricevuto alcuna telefonata dall’Ufficio Igiene competente, mi sono sempre attivata autonomamente tramite prenotazione on line con i relativi disagi della sveglia in tarda notte, è

infatti inaccettabile che persone allettate debbano svegliarsi nella notte poiché il sistema consente di prenotare i tamponi soltanto per il giorno seguente. Come se ciò non bastasse dalla conversazione telefonica con la responsabile dell’Ufficio Igiene di Massa, apprendo con sorpresa che poiché Asl ha effettuato un test rapido antigenico sul materiale prelevatomi in occasione dell’ultimo tampone del 02/12/2020 (il cui referto verrà successivamente

pubblicato sul portale soltanto in data 09/12/2020 a ben 7 giorni di distanza dall’esecuzione), anziché un molecolare per “fine isolamento” così come correttamente richiesto dal mio medico, il predetto Ufficio Igiene non può rilasciarmi il certificato di guarigione, nonostante io sia risultata negativa, questo poiché l’Asl non riconosce la validità degli antigenici per dichiarare la guarigione dei pazienti. Al telefono mi viene altresì spiegato che la Regione, al fine di far fronte a carenze di materie prime, ha da tempo deciso di privilegiare il ricorso ai tamponi rapidi, pertanto sul materiale prelevato viene eseguito prima un test antigenico e, a fronte di un risultato positivo, sul medesimo materiale viene eseguito un test molecolare, diversamente si ferma all’antigenico negativo, ma mi

viene anche specificato che allo stesso tempo l’Asl richiede il molecolare negativo per rilasciare il certificato di guarigione. Il nuovo meccanismo descritto pertanto ha senso soltanto in caso di primo tampone al fine di accertare se un soggetto è positivo per effettuare una prima indagine, negli altri casi invece si presenta del tutto inutile perché Asl non reputa i test rapidi sufficienti per la guarigione. Alla luce di ciò è automatico supporre che nel mio caso Asl non si sia avveduta che il tampone che mi era stato prescritto era un molecolare, con causale “fine isolamento”, errore presumibilmente da imputarsi ad una errata ed inefficiente comunicazione tra i vari uffici Asl, causata dal susseguirsi di una serie di disservizi organizzativi alimentati dalla situazione di caos emergenziale. La responsabile dell’Ufficio Igiene mi spiega comunque che essendo in isolamento da più di 21 giorni avevo la possibilità di ottenere il certificato di positività a lungo termine (non essendo possibile prendere in considerazione l’antigenico effettuato erroneamente ai fini della guarigione) e pertanto avendo necessità di rientrare a lavoro decido di accettare”.

“Quanto accaduto – si sfoga la cittadina – costituisce un grave disservizio, nonché uno spreco di risorse e tempo, soprattutto se si considera che quanto a me successo potrebbe coinvolgere quei lavoratori dipendenti, i cui

datori richiedono necessariamente un certificato di guarigione per il rientro in servizio, i quali si troverebbero così costretti a richiedere un ulteriore tampone molecolare nella speranza che non venga eseguito nuovamente un inutile e semplice antigenico, con il conseguente protrarsi dei tempi di isolamento, aggravati senz’altro dai ritardi con cui i referti vengono pubblicati sul portale. Sotto quest’ultimo aspetto, inoltre, è inaccettabile che per ottenere i risultati dei tamponi eseguiti si debba attendere in media 7 o 8 giorni prima che vengano resi visibili, pubblicazione che avviene di solito in seguito a solleciti da parte dei pazienti che sono costretti ad adoperarsi chiamando vari uffici Asl

nel tentativo di entrare in contatto con il personale competente, questo perché non esiste un numero di telefono o indirizzo e mail a cui rivolgersi in caso di mancata ricezione dell’esito dell’esame, né un’adeguata informazione circa i servizi on line di recente creazione per inviare solleciti agli uffici Asl (ad esempio quello relativo alla richiesta di assistenza nella visualizzazione del referto). Questa situazione di continua incertezza ed attesa si va ad inserire in una situazione psicologica di per sé già compromessa. Invero il Covid 19 è un virus devastante e traumatizzante, sia a livello fisico che psicologico: hai paura che le tue condizioni possano peggiorare, non avendo la possibilità di essere

visitato da un medico non sai cosa ti stia accadendo realmente, quanto ai rapporti interpersonali vivi nella costante paura di aver potuto o di poter contagiare qualcuno e non potresti mai perdonartelo, per cui è un male che ti isola completamente da tutti gli affetti. Come se non bastasse, chi si trova in isolamento si trova costretto a fronteggiare tutte queste difficoltà burocratiche causate da un sistema sanitario completamente in tilt”.

“Certamente è comprensibile – ammette – che la situazione di emergenza attuale non sia facile da gestire e sicuramente nella specie l’Ufficio Igiene di Massa si troverà costretto ad affrontare un carico di lavoro senza precedenti, ma dall’altro lato non è giusto che di questo ne facciano spese i cittadini, già di per sè sfortunati e in una posizione di fragilità per avere contratto il virus. Infatti anziché spendere risorse in servizi superflui ed inutili (come ad esempio il nuovissimo sistema WhatsApp, in base al quale, secondo quanto pubblicizzato, salvando un numero telefonico, si dovrebbero ottenere informazioni e assistenza dall’Asl, peccato però sia soltanto un risponditore automatico con le stesse informazioni facilmente reperibili sul sito internet dell’Asl Toscana Nord Ovest senza

permettere un contatto diretto con gli uffici di zona), la Regione Toscana avrebbe potuto provvedere incrementando il personale preposto all’analisi dei tamponi in modo da velocizzare i tempi di esecuzione o aumentando il personale dell’Ufficio Igiene, oppure ancora assumendo lavoratori in grado di rispondere al telefono per comunicare prontamente gli esiti dei referti dei tamponi eseguiti, in caso di mancata pubblicazione sul portale, servizio che oltre a garantire un contatto diretto con i pazienti, sarebbe senza dubbio semplice e facilmente fruibile anche da pazienti di una certa età e non pratici dei servizi informatici o da parte di chi non ha connessione internet a casa”.

“Spero che la mia testimonianza – conclude la donna – insieme alle criticità da me evidenziate siano di aiuto per poter

migliorare l’efficienza di un sistema sanitario paralizzato e che il mio racconto funga da stimolo per un miglioramento delle prestazioni, in modo da evitare in futuro il ripetersi di tali spiacevoli inconvenienti e disagi che senz’altro attualmente stanno creando enormi danni ai cittadini della mia zona”.