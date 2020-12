Rimandata la “Guida Vitae 2021”, grande attesa a Massa e Carrara per produttori e amanti del vino

MASSA-CARRARA – Sabato scorso 28 novembre doveva essere l’evento tanto atteso dagli amanti del vino ed anche da parte dei sommelier e dei produttori apuani,. Si tratta della presentazione della “Guida Vitae 2021”, la cosiddetta “Bibbia” del sommelier italiano. Purtroppo durante la presentazione online di sabato scorso un problema tecnico ha di fatto costretto a rimandare il tutto a sabato prossimo 5 dicembre. Grande attesa che continua anche quindi a Massa e Carrara per sapere quali saranno le cantine ed i vini del territorio che verranno premiati oltre al nome dell’unico vino apuano premiato col massimo riconoscimento, ovvero le “Quattro viti”.

Sono 129 le etichette toscane premiate con questo massimo riconoscimento nella Guida AIS Vitae 2021. Ben il 18,6% di tutti e 694 i vini premiati a livello nazionale, che confermano come la Toscana sia una delle regioni più importanti per l’enologia di alto livello. Le aziende toscane recensite in Guida sono 301 su 339 invitate, con un totale di 1.423 vini toscani presenti su un totale di 1.581 campioni pervenuti per la I 129 vini premiati con le Quattro Viti nella Guida AIS Vitae 2021 sono così ripartiti geograficamente tra le province toscane: la più rappresentata è Siena con 60 citazioni, seguita da Firenze e Livorno con 20 menzioni ciascuno, Grosseto con 8, Arezzo con 7, Prato con 6, Pisa con 5, Lucca con 2, Massa Carrara appunto con 1. Globalmente sono 2014 in tutto le aziende recensite nell’edizione cartacea di Vitae 2021: 694 i vini che hanno ricevuto il massimo punteggio ovvero le quattro Viti, 169 quelli premiati per avere espresso un esemplare rapporto tra valore produttivo e prezzo di vendita, mentre 114 vini possono fregiarsi della freccia di Cupido, il simbolo che identifica gli assaggi capaci di emozionare fin dal primo sorso.