Il Noa torna a chiedere plasma immune dai pazienti covid guariti. «Già trattati 48 malati»

MASSA-CARRARA – L’Asl Toscana Nord ovest torna ad appellarsi alla cittadinanza per ricevere donazioni di plasma immune da pazienti covid convalescenti. In una nota dell’azienda sanitaria sembra che il programma del Noa promosso lo scorso maggio (leggi qui) e poi stoppato – secondo quanto dichiarato recentemente dal dottor Mirko Lombardi (leggi qui) –, sia stato riattivato.

«È molto importante – si legge nel comunicato dell’Asl – donare il sangue e gli emocomponenti, quali plasma e piastrine per garantire la cura dei pazienti anemici e gli interventi chirurgici, ma oggi è altrettanto importante donare il plasma immune. Infatti a seguito dell’epidemia in corso da covid-19, una nuova tipologia di donazione è stata attivata nei nostri centri trasfusionali, di Massa, Pontremoli e Fivizzano, la donazione di plasma immune da paziente convalescente dalla patologia Sars-Cov-2 che ha colpito cittadini e donatori».

«La raccolta di plasma immune – prosegue l’Asl – ricco di anticorpi, contribuisce alle ricerche che sono attualmente in corso. Dal 19 ottobre a oggi (in 38 giorni) abbiamo trattato 48 pazienti ricoverati presso l’Ospedale Apuane, seguendo il protocollo specifico, e utilizzando in prevalenza il plasma donato dai pazienti convalescenti della prima ondata di infezione, dei mesi di marzo e aprile».

«Per garantire le cure e lo standard del prodotto plasma immune stabilito a livello Nazionale dal Centro Nazionale Sangue, siamo attualmente impegnati a reclutare nuovi donatori di plasma immune che hanno sviluppato la malattia da covid negli ultimi tre mesi a partire da metà agosto e che sono ormai guariti».

«I pazienti che hanno superato la malattia possono contattare le Associazioni di Volontariato Avis e Fratres, ed i Centri Trasfusionali e per prenotare la donazione ai seguenti numeri: Centro trasfusionale: Massa ospedale Apuano 0585/498236-498235 (ore 11,30-13); Pontremoli 0187/462225-0187/462206 (ore 11-13); Fivizzano 0585/940232-92471 (ore 11-13)».