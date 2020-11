Carrara, in arrivo le bollette di Gaia con scadenza il 23 dicembre

CARRARA – Gaia S.p.A., Gestore del servizio iIdrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell’acqua nel Comune di Carrara, che scadranno il 23 dicembre.

Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, Gaia ha intensificato i canali di assistenza a distanza (online e telefonica). Gli utenti che desiderano ricevere informazioni sulla propria bolletta dell’acqua o effettuare pratiche sul proprio contratto di fornitura possono chiamare il numero verde 800-223377, gratuito da fissi e mobili. In alternativa, è possibile collegarsi al sito www.gaia-spa.it, cliccare sul banner verde e compilare la scheda di contatto per essere richiamati e assistiti da un operatore Gaia.

Altri strumenti a disposizione dell’utenza sono lo sportello online, per la gestione online di tutte le pratiche da PC, e l’app per smartphone, strumenti informativi intuitivi che permettono di semplificare l’accesso ai servizi del Gestore. Gaia S.p.A. è inoltre presente su tutti i social network più diffusi: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram.

Gli utenti in difficoltà con il pagamento delle bollette hanno tempo fino al 31 dicembre per fare richiesta di bonus idrico integrativo, una delle agevolazioni riservata da Gaia agli utenti (domestico residenti) e assegnata in base al reddito. Gaia S.p.A. ha infatti recentemente chiesto e ottenuto dall’autorità idrica Toscana un’ulteriore proroga per la presentazione delle domande del bonus, vista l’emergenza sanitaria in corso. Informazioni, requisiti di accesso e documenti da compilare per far domanda sul sito www.gaia-spa.it