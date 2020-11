«Sommariva uomo di esperienza e capacità. Saprà valorizzare le vocazioni del porto di Marina di Carrara»

MARINA DI CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo, dopo la nomina di Mario Sommariva a Presidente dell’Autorità Portuale, gli auguri del deputato di Italia Viva Cosimo Ferri:

Desidero formulare i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Mario Sommariva, nominato Presidente dell’Autorità Portuale. Un uomo di esperienza e di capacità nel settore portuale. Sono certo che saprà preservare e valorizzare le vocazioni anche del porto di Marina di Carrara e i rapporti con il territorio, tenendo conto di una realtà che è parte integrante del sistema portuale che può fare passi in avanti e strategici. Proprio in occasione della presentazione del documento di pianificazione strategica del sistema Portuale del Mar Ligure il presidente della Regione Toscana, esprimendo un parere favorevole, presentò alcune osservazioni da cui non si può prescindere e che sono finalizzate ad investire sia nelle linee di sviluppo produttive, economiche sia negli aspetti energetici, ambientali. C’è molto da fare e non mancherà il confronto costruttivo e la collaborazione di tutti.