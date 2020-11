Mascherine gratuite per i cittadini massesi: ecco come fare per ottenerle

MASSA – Parte da lunedì 23 novembre la distribuzione delle mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana per i residenti nel comune di Massa. Saranno consegnate cinque mascherine di tipo chirurgico a persona, che potranno essere ritirate dal capofamiglia per tutti i componenti del nucleo familiare, in modo da ridurre al minimo gli spostamenti ed evitare code e assembramenti.

I punti di distribuzione saranno le aree antistanti alle farmacie comunali, dove i volontari delle associazioni di protezione civile saranno presenti il mattino dalle 8:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30.

Per informare i cittadini del giorno di distribuzione si utilizzerà il servizio di messaggeria telefonica “Alert System” e ci si potrà recare presso la sede della farmacia comunale più vicina alla propria abitazione muniti di documento d’identità e codice fiscale (tessera sanitaria).

Il personale incaricato del servizio annoterà in un documento informatico condiviso il codice fiscale della persona che ritira la mascherina, per garantire l’approvvigionamento a tutti i cittadini.

Si ricorda che le farmacie comunali sono:

Farmacia comunale n. 1 – piazza De Gasperi n.8, Massa – nel parcheggio adiacente al Tribunale c/o Tenda Protezione Civile

Farmacia comunale n. 2 – via Zini n.28, Marina di Massa c/o Tenda Protezione Civile

Farmacia comunale n. 3 – (c/o Carrefour), nell’area antistante l’ingresso della Farmacia

Farmacia comunale n. 4 – via Delle Pinete n. 197/b, Partaccia

La consegna avverrà ai capofamiglia sulla base dell’iniziale del cognome, secondo la seguente programmazione:

A il giorno lunedì 23 novembre

B il giorno martedì 24 novembre

C il giorno mercoledì 25 novembre

D-E-F il giorno giovedì 26 novembre

G-H-I-L il giorno venerdì 27 novembre

M il giorno sabato 28 novembre

N-O il giorno domenica 29 novembre

P-R il giorno lunedì 30 novembre

S-T il giorno martedì 1 dicembre

U-V-Z il giorno mercoledì 2 dicembre

Coloro che, per qualsiasi impedimento, non possano recarsi ai punti di distribuzione nel giorno stabilito, potranno procedere al ritiro presso gli stessi punti il giorno giovedì 3 dicembre.

Il Comune raccomanda di indossare i dispositivi di sicurezza e di non affollare i punti di distribuzione.