Test sierologici per tutti i dipendenti di Gaia Spa

MASSA-CARRARA – Gaia Spa promuove a favore di tutti i propri dipendenti una campagna sierologica per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. L’iniziativa è stata adottata dal gestore idrico nella convinzione che, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, possa fornire un importante aiuto non solo per la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda, ma anche per l’intera comunità in cui Gaia opera, in quotidiano contatto con tante realtà territoriali. L’invito ad aderire all’indagine sierologica è stato rivolto agli oltre 500 dipendenti del Gestore, e ad oggi hanno aderito volontariamente alla campagna circa il 44% dei dipendenti della Società. Nei prossimi giorni, dunque, tecnici, operai e amministrativi potranno sottoporsi alle analisi, che verranno eseguite dal personale medico di un laboratorio specializzato, e di norma presso le strutture aziendali in cui vengono ordinariamente svolte le visite mediche periodiche.

«La Toscana in zona rossa ci segnala una situazione epidemiologica seria, che dobbiamo contrastare adottando tutte le misure che sono nelle nostre possibilità – ha dichiarato il presidente di Gaia Spa, Vincenzo Colle -: la campagna sierologica a disposizione di tutti i nostri dipendenti è una delle ultime importanti iniziative intraprese da Gaia, che va ad arricchire il quadro del Piano di Sicurezza già vigente, che prevede, ricordiamo, la disponibilità di dotazioni anti-contagio, gel igienizzanti e una massiccia campagna informativa sulle contingenti modalità di lavoro e sui comportamenti da adottare per prevenire il contagio da Covid-19. Le attività lavorative dei dipendenti di Gaia non si sono mai interrotte durante la pandemia, a garanzia dell’erogazione continua di un servizio fondamentale come quello idrico».

Gli sportelli al pubblico di Gaia Spa restano aperti, su appuntamento e soprattutto per casi particolari non gestibili da remoto, mentre gran parte delle attività è svolto on line tramite canali telematici, appositamente potenziati. A tal proposito ricordiamo che i numeri di telefono del Gestore sono tutti gratuiti da telefoni fissi e mobili: 800-223377 per la consulenza, 800-004200 per l’autolettura, 800-234567 per segnalare un guasto. Il sito web www.gaia-spa.it, dispone di una form di contatto attraverso la quale è possibile prenotare un appuntamento in presenza allo sportello o telefonico con un operatore.