MASSA-CARRARA – Sembrano prevalere per adesso, anche se non in maniera netta, i lettori apuani favorevoli a vaccinarsi contro il Covid-19. Il sondaggio è stato lanciato qualche giorno fa dalla nostra redazione e sta ottenendo un gran numero di interazioni. Al momento il 57% dei votanti dichiara di essere pronto a sottoporsi alla vaccinazione una volta che ce ne sarà la possibilità. Un 10% sa rispondere, un 13% si farà vaccinare solo se sarà la legge a imporlo e, infine, un 21% si dichiara assolutamente contrario, anche in caso di obbligatorietà. Di quest’ultima categoria fa parte Angiolino, che commenta sulla pagina Facebook de La Voce Apuana: “Ma parliamo del vaccino a meno 70/80 gradi sotto zero? Sono davvero curioso di vedere come verrà iniettato. Proviamo intanto ad immaginare una sostanza di quella temperatura iniettata in un corpo di 36 gradi sopra lo zero, sarà una reazione chimica davvero molto interessante”. Perplessità anche da parte di Pietro, che giustifica così il suo “no”: “Parliamo di un vaccino che forse vale al 90%, testato in fretta e furia, e che forse va fatto ogni anno”. C’è anche chi propone soluzioni di mezzo, come Nicola, che seguirebbe l’esempio del vaccino antinfluenzale e lo riserverebbe “a persone a rischio e ad anziani”. Posizione netta, infine, quella di Laura: “Non ho mai fatto vaccini e tanto meno farò questo: no al vaccino Covid”.

Tra i favorevoli ci sono sicuramente le persone immunodepresse. Una di queste è Michela, che commenta: “Se lo potrò fare, visto la mia malattia autoimmune, la cosa sarà da valutare, certo che sì. La storia delle pandemie dice una sola e unica cosa, si sconfiggono con il vaccino opportuno”. Della stessa opinione anche Aldo: “Prima gli anziani perché persone più deboli e a rischio – scrive -. Avendo genitori con grosse patologie e molto anziani spero il vaccino arrivi al più presto. Sono sicuramente favorevole, essendo soggetto a rischio pure io”. Anche Giulia non ha dubbi, considerando il vaccino l’unica soluzione in grado di dare una svolta alla pandemia. “Sono tanto speranzosa e credo fortemente alla scienza. Per uscire da questo incubo, in queste condizioni lo farei subito”. Infine c’è Carla, che tira una “frecciata” ai “no vax” e a tutti quelli che, per diverse ragioni, dichiarano di non volersi sottoporre alla vaccinazione: “Certo che sono favorevole. E mi auguro che chi non se lo farà, lasci perdere ogni polemica sulle chiusure. Non ne hanno titolo”.

