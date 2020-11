Ritardo tamponi, cittadini ancora infuriati. Guglielmi (Asl): «Stiamo tornando a regime e lo vediamo anche dai numeri»

MASSA-CARRARA – Continuano le segnalazioni alla nostra redazione da parte di cittadini infuriati ed esasperati per i ritardi nell’esito dei tamponi. Uno di loro ci scrive per esprimere tutto il suo sconcerto: “Questi ritardi, assieme a quelli con cui vengono visitate le persone a casa, certifica il fallimento delle asl e nella fattispecie dei dipartimenti di prevenzione competenti in materia di pandemie. Al netto dei bla- bla della politica e dei loro inutili proclami, quello che si vede è inefficienza ed approssimazione. Poco personale e oberato di lavoro implicano per forza di cose l’implosione del sistema. Compito della stampa è informare i cittadini come già avviene, ma è anche rimarcare, senza alcun timore, tutte le inefficienze e pretendere soluzioni. A casa i politici che falliscono”.

Un’altra denuncia arriva da Luca Pelagatti, un ragazzo 23enne residente nel comune di Massa, che si sfoga con una lunga lettera:

Scrivo quanto seguirà per denunciare e cercare di far capire (se ancora non fosse chiaro) la situazione in cui ci troviamo ora. Riporto la mia esperienza non per fare pena a qualcuno ma perché è l’unica che posso riportare in maniera fedele e diretta. Con oggi sono in isolamento ormai da 21 giorni per un contatto avvenuto con una persona a me vicina che si è purtroppo rivelata positiva al Covid-19. Con grande rispetto e responsabilità ho accettato fin da subito l’isolamento (come giusto che sia), per evitare il diffondersi del contagio e per evitare di contagiare i miei cari (tra cui ci sono anche persone considerate “a rischio”).

Subito dopo aver ricevuto la notizia della positività di questa persona, mi sono attivato per poter fare al più presto un tampone, cosa che non è stata possibile perché bisognava aspettare una chiamata dall’Asl locale, la quale mi avrebbe consentito di avere un appuntamento. Questa chiamata è arrivata solamente dopo 10 giorni dal presunto contatto, mi è stato dato un appuntamento per il tampone e mi è stato comunicato che sarei dovuto rimanere in isolamento fino al quattordicesimo giorno dal contatto con la persona positiva. Dunque io fino ad allora avrei potuto fare i miei comodi (se non avessi avuto rispetto), no?!

Finalmente posso recarmi al distretto di Avenza per effettuare il tampone, in data 4.11.2020, dove mi comunicano che i risultati sarebbero arrivati in 48h circa. Torno a casa e proseguo il mio isolamento fiducioso di ricevere il risultato entro le 48h, dopo le quali oltretutto sarebbe dovuto scadere il termine del mio isolamento. Solamente oggi (ieri, ndr.), 16.11.2020, ho ricevuto il referto del mio tampone, con esito positivo.

Proseguo dunque il mio auto-isolamento (e sottolineo auto- perché per la Asl sarebbe finito in data 6.11.2020, quindi in questi 10 giorni per loro avrei potuto infestare mezzo mondo tranquillamente?) abbandonato dalle istituzioni e da un sistema sanitario da terzo mondo, che si ritrova ad affrontare un problema per il quale non è assolutamente preparato. La Asl non risponde, il Cup è in sciopero, l’ufficio igiene rimbalza le telefonate con il classico “scarica barile” (tipicamente italiano), i medici di famiglia sono a loro volta vittime di questo sistema e non sanno come affrontare la situazione perché non c’è chiarezza.

Sono stanco di essere un cittadino italiano solo sulla carta di identità, sono stanco di essere costantemente dimenticato dalle istituzioni, sono stanco e basta. Detto questo, so benissimo che esistono situazioni ben più complicate della mia (perché il Covid ha colpito da vicino anche la mia di famiglia), io per fortuna sto bene.Ho scritto tutto questo perché chissà quante migliaia di persone ci sono nella mia stessa situazione, migliaia di persone che non hanno voce in capitolo proprio come me, migliaia di persone che attendono un riscontro, un supporto da uno stato e da un sistema che, a quanto pare, sembrano non esistere.