«Graduatoria di 500 posti bloccata da aprile»: impasse burocratico in un concorso di Estar. Lo sfogo di un cittadino

TOSCANA – “Vi scrivo per mettervi a conoscenza della situazione paradossale che si sta verificando all’interno del Sistema Sanitario Regionale Toscano in merito ad un concorso di Assistente Amministrativo Cat. C bandito da Estar nel 2019. Ad oggi tale graduatoria, seppur registrato il forte bisogno da parte delle aziende, risulta bloccata in un impasse burocratico assurdo”. Inizia così la lunga lettera di un cittadino che ripercorre la sua esperienza personale, partendo dall’11 giugno 2019, data in cui Estar pubblicava su Gazzetta Ufficiale un avviso di concorso pubblico unificato per il profilo di Assistente Amministrativo Cat. C per 9 unità di personale. “A questo bando – racconta – hanno aderito i 9 Enti che compongono il nostro Servizio Sanitario Regionale ossia: Estar, AUSL Toscana Nord Ovest, AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Sud Est, AOU Pisana, AOU Careggi, AOU Senese, AOU Meyer e ISPRO. Il concorso è stato bandito in un periodo in cui la normativa nazionale non prevedeva lo scorrimento delle graduatorie (salvo rinuncia del vincitore) per l’accesso alla Pubblica Amministrazione; per questo motivo Estar – dopo aver effettuato una ricognizione con le aziende in base al loro fabbisogno del personale 2018-2020 – eleva i posti a concorso da 9 a 237 così distribuiti: Estar (8 posti), AUSL Toscana Nord Ovest (89 posti), AUSL Toscana Centro (48 posti), AUSL Toscana Sud Est (43 posti), AOU Pisana (9 posti), AOU Careggi (12 posti), AOU Senese (13 posti), AOU Meyer (12 posti), ISPRO (3 posti)”.

“In corso d’opera – prosegue – la normativa nazionale cambia nuovamente, riportando nuovamente la possibilità da parte degli Enti della Pubblica Amministrazione la possibilità di scorrimento delle graduatorie oltre i posti messi a concorso. In data 09/04/2020 viene pubblicata la graduatoria generale e vengono inviate alle singole aziende 9 elenchi dei vincitori contenenti i nominativi di coloro che sono rientrati nei posti messi a concorso, mentre rimane a gestione di Estar la graduatoria generale degli idonei dove le aziende possono attingere qualora necessitino di ulteriore personale oltre i vincitori a loro assegnati. Tale graduatoria ha validità fino al 09 Aprile 2022”.

“Questo sistema – sottolinea – messo in campo per la prima volta da Estar dovrebbe garantire una certa autonomia alle singole aziende che possono gestire le proprie assunzioni come meglio. Da segnalare che in contemporanea a tale concorso è stato emesso un concorso pubblico unificato per Collaboratore Amministrativo (Cat. D) che di fatto ha fatto sì che oltre 80 persone sono risultate vincitrici di entrambi concorsi ed accettando il posto per la categoria superiore questo ha creato delle mancanze negli elenchi dei vincitori per la Categoria C, tale da costringere le singole Aziende a richiedere nuovi nominativi ad Estar (dalla graduatoria generale) per ricoprire il fabbisogno dei posti messi a bando. Con ritardi, dovuti anche all’emergenza COVID e con lentezza ad Agosto/Settembre 2020 le procedure di assunzione delle singole aziende si avviano e come prevedibile in maniera non omogenea”.

Ad esempio, Asl Toscana Centro ha deliberato tutti i 48 vincitori e sta concludendo le assunzioni. All’interno dei 48 vincitori ci sono circa 17 persone che hanno vinto il concorso di categoria superiore e quindi presumibilmente l’AUSL Toscana Centro avrà bisogno di attingere alla graduatoria degli idonei per poter completare il proprio fabbisogno inziale. Per quel che riguarda Ausl Toscana Nord Ovest, questa ha deliberato 50 assunzioni delle 84 previste; le assunzioni stanno procedendo a rilento e le restanti unità di personale – forse – ad Aprile 2021.

“Ingenuamente – confessa il cittadino – noi idonei, avevamo supposto che le graduatorie fossero totalmente indipendenti e che quindi non ci fossero legami fra quelle aziende che ad oggi hanno completato le assunzioni e quelle invece che ancora sono in corso d’opera; purtroppo non è così. Dopo aver aspettato mesi, alcuni di noi idonei – considerando che la situazione appariva bloccata, abbiamo contatto Estar, il quale ci ha risposto che non potevano fornire i nominativi richiesti dalle aziende finché tutte le aziende non completavano le assunzioni previste dal concorso”.

E qui inizia il paradosso. “Perché molte delle 9 aziende – spiega – hanno bisogno o di ulteriore personale (vedi Careggi) o di ulteriori nominativi per completare l’assunzione di posti messi a concorso, ma si vedono negata tale possibilità in quanto aziende come la Nord Ovest e l’Aou Senese non hanno deliberato ed assunto i propri vincitori. Le aziende quindi cosa hanno fatto? Hanno effettuato assunzioni a somministrazione tramite agenzie interinali oppure rinnovando i contratti a tempo determinato fino a 24 mesi, il tutto con una graduatoria vigente che conta oltre 500 idonei che hanno superato tutto l’iter concorsuale durato 12 mesi”.

“Ci siamo rivolti ai sindacati – racconta ancora – in particolar modo alla CGIL e USB che ci stanno supportando in queste nostre azioni; abbiamo scritto una nota sia ai Direttori Generali delle singole Aziende che al Presidente della Giunta Giani e all’Assessore delegato alla Sanità Bezzini facendo presente il paradosso che si è venuto a creare. Abbiamo ricevuto una risposta da parte di Regione Toscana, dove in sostanza scarica tutta la responsabilità su Estar, la quale scarica la responsabilità alle singole aziende e nel frattempo si ricorre a contratti di somministrazione, rinnovi a tempo determinato ed addirittura richiedendo personale agli enti locali (oltre ai 500 amministrativi assunti con altra procedura per il tracciamento dei positivi al Covid-19), il tutto con una graduatoria vigente immediatamente disponibile la quale ricordo che scadrà il 9 Aprile 2022. Considerando che inoltre sono in corso di ridefinizione i piani del fabbisogno del personale (2021-2023) da parte delle aziende e considerando che un simile concorso nella sanità toscana era assente da 10/15 anni, ci sembra uno spreco assurdo oltre ad una mancanza totale di efficienza efficacia ed economicità (i tre pilastri della Pubblica Amministrazione) da parte del nostro Sistema Sanitario Regionale già fortemente provato da questa emergenza sanitaria”.

“Ciliegina sulla torta – conclude -: lo smart working. È impensabile che da marzo ad oggi la Regione ed il SSR non abbia messo a punto un metodo di formazione a distanza per i nuovi assistenti amministrativi che non si basi sulla presenza fisica negli uffici considerando che la Didattica a Distanza ormai è pratica comune in tantissimi settori. A chiusura del quadro il governo ha invitato gli enti ad inviargli le graduatorie attive ad oggi vista la sospensione dei concorsi; noi idonei ci stiamo chiedendo se Estar invierà tale graduatoria e se tale invito spingerà le aziende sanitarie a velocizzare le procedure di assunzione facendo entrare i vincitori e sbloccando così definitivamente questa graduatoria. Graduatoria di 500 persone ad oggi bloccata per la mancata assunzione di 44 persone (nei fatti meno, data la rinuncia degli C che hanno accettato lo D), il paradosso. Per concludere noi idonei siamo consapevoli che non godiamo nessun diritto all’assunzione come previsto dal bando, semplicemente chiediamo che la graduatoria venga sbloccata e che faccia il suo corso in quanto paradossalmente, sono le stesse aziende a richiederlo”.