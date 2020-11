Nuova regolamentazione

Spostamenti fuori dal proprio Comune, Giani firma la nuova ordinanza. Ecco tutte le regole

Sarà consentito spostarsi per raggiungere le seconde case per attività di manutenzione e riparazione (obbligo di rientro in giornata) o per usufruire di beni non disponibili nel proprio Comune. Ok anche agli spostamenti, per i genitori separati, per andare a trovare il figlio minorenne