Zona arancione, le precisazioni per spostarsi da parrucchieri e centri estetici

MASSA-CARRARA – «In queste ore di grande preoccupazione dovuta all’ingresso della Toscana in zona arancione, siamo stati tempestati di telefonate dai nostri clienti incerti sulla possibilità o meno di spostarsi dalla loro residenza per raggiungere i nostri saloni. Fake news ed improvvisate circolari hanno creato una notevole confusione» così è intervenuto in una nota stampa il presidente degli acconciatori di Confartigianato Andrea Salsini.

«Alla luce delle recenti disposizioni normative – ha evidenziato Salsini – sono pertanto doverose le seguenti precisazioni: lo spostamento dei clienti, al di fuori del comune di residenza, è consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un’impresa che eserciti l’attività di acconciatura, estetica, tatoo e piercer; lo svolgimento di tali attività all’interno dei centri commerciali è sempre consentito. Comunque, viste le evidenti difficoltà – ha concluso Salsini – Confartigianato Benessere si sta attivando sui vari livelli per alleggerire alcune delle attuali restrizioni».