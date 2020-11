Distribuzione gratuita delle mascherine a casa e ritiro evitando assembramenti: attivato il Coc a Montignoso

MONTIGNOSO – «È una fase difficile ma se rispettiamo le disposizioni ed evitiamo il più possibile i contatti riusciremo anche questa volta a superare questa terribile epidemia» sono le parole del sindaco Gianni Lorenzetti subito prima di presentare le modalità di distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche alla popolazione.

«Abbiamo predisposto un conferimento dei dispositivi a domicilio solo per i nuclei familiari composti da persone con età pari o superiore a 75 anni – spiega Lorenzetti – la consegna avverrà tramite la Protezione Civile. Il martedì e il giovedì invece, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00, presso la sede comunale di Piazza Vittorio Veneto, la Protezione Civile del Comune di Montignoso distribuirà per ogni cittadino 5 mascherine. Per evitare assembramenti si consiglia che il ritiro venga effettuato da un solo membro della famiglia per l’intero nucleo». Per maggiori informazioni, da giovedì 12 Novembre, sarà attivo il numero della Protezione Civile 0585-1981058.

E sempre sul tema del contrasto all’epidemia da Coronavirus il Sindaco informa che «con Ordinanza del 4 novembre scorso abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale C.O.C. per la programmazione delle misure di emergenza organizzative e preventive da adottare per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19». I responsabili della struttura sono il Sindaco Gianni Lorenzetti “Responsabile Centro Operativo Comunale sindaco@comune.montignoso.ms.it, gianni.lorenzetti@comune.montignoso.ms.it, Cell. 38629145; il Comandante della Polizia Municipale e Responsabile Protezione Civile Mazzino Martinelli, comandante@comune.montignoso.ms.it, Cell. 357320590; la Responsabile Area 3 Servizi al Cittadino e Promozione del Territorio Nadia Bellè nadia.bele@comune.montignoso.ms.it, Cell. 3481026499.