Fuga dalle zone rosse, anche a Massa scattano i controlli sulle seconde case

MASSA – Seconde case, dopo la decisione del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e l’ordinanza emessa dal governatore della Toscana Eugenio Giani (qui i dettagli), anche il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha disposto i controlli nelle abitazioni “al mare” per verificare che nessuno dalle zone rosse di Lombardia e Piemonte possa aver raggiunto il litorale massese per trascorrere qui il tempo del lockdown.

«Oggi a Massa – ha scritto Persiani sui social – contiamo 69 nuovi positivi e 89 ricoveri all’Ospedale delle Apuane (13 in terapia intensiva) (qui i dati di oggi). In base all’ordinanza regionale di oggi ho chiesto al comandante del corpo di polizia municipale di effettuare controlli mirate sulle cosiddette “seconde case”, per evitare arrivi dalle zone arancioni e rosse. Chiedo a tutti il massimo rispetto delle prescrizioni del Dpcm (qui i dettagli) entrato in vigore oggi, ricordandovi l’uso obbligatorio delle mascherine. Proteggiamo noi stessi e proteggiamo gli altri».