Giani: «Obiettivo 2000 postazioni Covid in più in Toscana. Tra 20 giorni ne avremo bisogno»

FIRENZE – “Stiamo cercando di attrezzare postazioni-Covid”, perché “non ora, ma tra 15-20 giorni la priorità sarà il posizionamento di persone positive, con sintomi, che abbiano bisogno di essere ricoverate in postazioni Covid”. Lo ha detto il Presidente della Toscana Eugenio Giani in chiusura della seduta del Consiglio regionale di ieri, martedì, durante il quale ha aggiornato l’assemblea sul confronto in corso tra Governo e Regioni. Il governatore ha dunque prospettato all’aula i prossimi passi. “Si tratterà di qualcosa di più degli alberghi sanitari, qualcosa di meno del posto letto in ospedale” – ha spiegato – L’obiettivo è di allestire 1500 posti, forse ce ne vorranno anche 2000. Già domani (oggi, ndr.) emetterò l’ordinanza per attrezzare 500 posti del Creaf a Prato, in un immobile di proprietà regionale che era destinato a start-up e attività economiche. Ci siamo orientati sul Creaf, dopo aver verificato Camerata, Borgo Ognissanti, Monnatessa, perché è opportuno concentrare un numero di malati più consistente. Secondo lo stesso criterio, vorremmo arrivare a grossi agglomerati nell’area Sud-Est e nell’area Nord-Ovest e vi è forse la necessità di un’altra struttura di queste dimensioni per Firenze-Prato-Pistoia, l’area che in questo momento presenta i maggiori problemi”.

Il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, assicura la disponibilità “a fare tutti gli atti nei tempi e nei modi che possano aiutare il lavoro per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana”. Da Mazzeo, il ringraziamento al presidente della Toscana “per il coinvolgimento di tutta l’assemblea legislativa. Credo che in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo questo sia l’approccio giusto”. Oggi si potrebbe tenere un incontro del presidente Giani con i capigruppo.