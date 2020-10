Conad Nord Ovest rilancia “Con tutto il cuore”: il ricavato andrà all’Opa di Massa

MASSA – Ritorna, per il settimo anno consecutivo, l’iniziativa solidale “Con tutto il cuore” promossa da Conad Nord Ovest in occasione delle festività natalizie con l’obiettivo di contribuire a sostenere importanti iniziative destinate ai piccoli pazienti di alcuni ospedali pediatrici delle regioni in cui è presente. Dal prossimo 2 novembre i clienti dei punti di vendita della Toscana possono contribuire a sostenere l’iniziativa aderendo alla campagna “Grazie per la solidarietà – Con tutto il cuore 2020” attraverso l’acquisto di decorazioni personalizzate per l’albero di Natale.

Conad Nord Ovest devolverà la somma raccolta all’Ospedale del Cuore di Massa della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per l’acquisto di innovative attrezzature specifiche per la ventilazione polmonare destinate all’Area intensiva neonatale e pediatrica, al fine di aumentare le potenzialità di cura della struttura a favore dei piccoli pazienti affetti da gravi cardiopatie.

I piccoli pazienti degli ospedali pediatrici hanno un posto speciale nel cuore di Conad, che da anni dedica loro iniziative solidali coinvolgendo i propri clienti. Il meccanismo che regola queste attività è lo stesso del cause related marketing, che consente di condividere l’impegno con i clienti, raccogliendo fondi attraverso l’acquisto di specifici prodotti, il cui ricavato viene del tutto o in parte destinato a finanziare singoli progetti concreti.

“Voglio innanzitutto ringraziare Conad Nord Ovest per l’attenzione che ha manifestato anche questo anno per la nostra Istituzione”, dichiara il Direttore Generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Marco Torre. “Il nostro ente, quale centro di alta specialità, focalizzato nella cura delle patologie cardiovascolari, è da sempre orientato a fornire ai propri pazienti una offerta assistenziale di elevato livello, anche attraverso l’impiego di tecnologie all’avanguardia ed un impegno costante dei propri operatori che, con competenza e dedizione, svolgono la loro missione. Voglio cogliere l’occasione, inoltre, per manifestare un sincero ringraziamento a chiunque parteciperà con il proprio contributo a questa iniziativa. Il radicamento della Fondazione Monasterio sul territorio è indiscutibile e tale radicamento si è spesso tradotto in attività di supporto e promozione del nostro Ente da parte della comunità, per cui sono certo che i nostri cittadini ci sosterranno ancora una volta Con tutto il cuore”.

«Da sessant’anni diamo risposte concrete ai bisogni delle comunità in cui operiamo e pensiamo che il modo più concreto per dimostrare il nostro ringraziamento sia fare in modo che il Natale sia la festa di tutti, soprattutto di quanti hanno più bisogno del nostro aiuto: i piccoli pazienti dell’Ospedale del Cuore di Massa», sottolinea il presidente di Conad e di Conad Nord Ovest Valter Geri. «La solidarietà è un valore che appartiene naturalmente a Conad e a tutte le persone che lavorano con noi. Un valore che i nostri clienti si sono abituati a riconoscere e apprezzare: da anni, con la loro sensibilità e disponibilità, ci aiutano a realizzare i progetti che scegliamo e sosteniamo. Siamo orgogliosi dell’interesse che la nostra iniziativa ha suscitato nella Fondazione Monasterio e della consapevolezza dei benefici che ne possono venire quando soci e clienti si muovono con un comune intento, nel segno di una partecipata cultura solidale».