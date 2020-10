Prenotazione tamponi, l’Asl Toscana nord ovest: problemi tecnici, servizio attivo da martedì 20

MASSA-CARRARA – Ieri, in alcuni punti di drive through nell’area dell’Asl Toscana nord ovest, si sono presentati diversi cittadini che avevano prenotato il tampone attraverso il portale on line. Purtroppo, nel passaggio delle informazioni dal sistema regionale (partito ieri 18 ottobre) a quello aziendale si è verificato un problema tecnico che ha impedito il corretto passaggio delle informazioni e ha fornito una lista parziale delle persone prenotate. La ASL si scusa per il disguido e ricorda che il portale regionale nel nostro territorio sarà attivo da martedì 20 ottobre.