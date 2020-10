In programma sospensione idrica per 679 utenti a Carrara

CARRARA – Lunedì 19 e martedì 20 Ottobre 2020 saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto servente il

Comune di Carrara. Lo comunica attraverso una nota il gestore idrico Gaia S.p.A. Pertanto, nei suddetti giorni, dalle ore 21:30 di lunedì 19 alle ore 3.00 di martedì 20 e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade del Comune di Carrara: Via A. Pelliccia, Via Loris Giorgi, Via Roma, Via 7 Luglio, Via E. Chiesa, Via Verdi. Utenti interessati previsti: n. 679.

Al ripristino del servizio – si legge nella nota – potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La società si scusa per il disagio.