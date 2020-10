F.lli Poletti & Ghio, la storica bottega carrarese aderisce ai “Maestri Artigiani”

CARRARA – Tra i laboratori di scultura che hanno aderito all’iniziativa di Confartigianato Imprese Massa-Carrara per l’acquisizione della figura di “Maestro Artigiano” spicca la “F.lli Poletti & Ghio” storica bottega di Carrara che opera sul territorio dal lontano 1963. L’azienda è gestita dai fratelli Tonino e Giovanni con suo figlio Stefano. Giovanni e Stefano curano prevalentemente la scultura il primo come sculture rifinitore e il secondo come smodellatore. La parte che riguarda l’Architettura viene realizzata da Tonino. L’attività è rivolta alla realizzazione di opere in marmo sia classiche che religiose, moderne e bassorilievi, per l’architettura, caminetti in stile e moderni, fontane e capitelli.

Tra le opere importanti realizzate nel laboratorio la statua in marmo bianco 2,20 metri raffigurante Papa Wojtyla; i busti a ritratto in marmo statuario di S.M. re Carlo XVI, Gustavo di Svezia e la regina Silvia, posizionati nella casa reale di Stoccolma. Il busto di Carlo Catteneo, anche questo in marmo statuario, collocato nella galleria dei personaggi storici alla Camera dei Deputati in Roma. Un bassorilievo di 2 metri in marmo bianco dell’Ultima Cena di leonardo Da Vinci. Proficua, ovviamente, anche la collaborazione con artisti italiani e stranieri che si sono avvalsi della maestria del laboratorio per la realizzazione delle loro opere.

Poletti & Ghio hanno chiesto di far parte del progetto della Regione Toscana per la figura di “Maestro Artigiano” e successivamente per il riconoscimento del laboratorio come “Bottega Scuola” per consentire di trasmettere ai giovani, artigiani scultori di domani, le conoscenze e la professionalità che si respira e si vive nel loro studio.