Virus, l’analisi numerica del dott. Spada – Aggiornamento del 15 ottobre 2020

🇮🇹 Rimane crescita molto sostenuta (in sette giorni raddoppiano i casi). Aggiornati i dati sullo stato clinico ed età.

Ben ritrovati.

Come sempre a questo link i GRAFICI aggiornati pochi minuti fa: https://public.flourish.studio/story/435616/

Ecco i dati salienti di oggi in ITALIA:

💊 Sono 8804 i NUOVI POSITIVI, su 162932 TAMPONI (5,4%) e 98542 PERSONE TESTATE (8,93%).

Negli ultimi sette giorni abbiamo avuto in media 6172 nuovi positivi al giorno, ossia +3174 casi al giorno rispetto ai sette giorni precedenti (ieri era +2825).

L’aumento percentuale complessivo in questi ultimi sette giorni, rispetto ai sette precedenti, è stato pari al 105,8% (ieri era 103,7%).

Siamo a 71,51 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti/settimana (per confronto, Spagna: 148, Francia: 160,8, Regno Unito: 151,1, Germania: 29,8, Paesi Bassi: 217,6, Belgio: 257,7, Austria: 76,9, Svezia: 40, Romania: 95,1, Portogallo: 76,2, Polonia: 66,2)*.

*fonte ECDC, media delle ultime due settimane, ultimo aggiornamento oggi, 15/10/2020.

La media giornaliera dei casi in Italia nelle ULTIME QUATTRO SETTIMANE ha avuto questo andamento: 1614, 1869, 2998, 6172. Il rapporto tra i positivi e il numero di persone testate, calcolato come media su sette giorni nelle ultime quattro settimane, è stato: 2,87%, 3,31%, 4,67%, 7,96%.

📊 Nelle prime tre slide dei GRAFICI sono riportati, regione per regione, l’andamento dei nuovi positivi, quello dei tamponi e il quadro complessivo, con una stima del trend per i prossimi giorni. Nelle slide 4-6 trovate inoltre la classifica mobile delle Regioni per casi positivi e persone testate ogni 100.000 abitanti negli ultimi 30 giorni.

💊 Oggi +326 RICOVERI, +47 TERAPIE INTENSIVE, e 83 DECESSI.

Abbiamo attualmente 5796 pazienti ricoverati, pari al 20% del valore di picco (29010 il 4 aprile). Negli ultimi 7 giorni la variazione media del numero di pazienti ricoverati è stata pari a +267 pazienti al giorno (era +118 nei sette giorni precedenti).

I pazienti in TI sono complessivamente 586, pari al 14,4% del massimo valore raggiunto (4068, il 3 aprile; minimo valore raggiunto: 38, il 29 luglio). Negli ultimi sette giorni la variazione media dei pazienti in Terapia Intensiva è stata di +33 pazienti al giorno (era +10 nei sette giorni precedenti).

In media abbiamo avuto in Italia 41 decessi al giorno negli ultimi sette giorni, e 24 nei sette giorni precedenti.

In sette giorni abbiamo avuto 0,48 decessi ogni 100.000 abitanti (Spagna: 1,75, Francia: 0,8, Regno Unito: 0,75, Germania: 0,15, Paesi Bassi: 0,75, Belgio: 1,15, Austria: 0,5, Svezia: 0,1, Romania: 2, Portogallo: 0,7, Polonia: 0,95)*.

*fonte ECDC, media delle ultime due settimane, ultimo aggiornamento oggi, 15/10/2020.

📊 L’andamento dei carichi sanitari e dei decessi è mostrato a partire dalla slide 7. Nei grafici è possibile selezionare il periodo di osservazione (tutte le date o solo gli ultimi 30 giorni), e la regione di interesse. Scorrendo sui grafici appaiono i valori del giorno. Alle slide 9-10 sono riportati i dati per 100.000 abitanti.

🔵 Vista l’ora, mi limito ad aggiornare i dati dei grafici e questi di sintesi che riportiamo sempre nel post. Sono ancora una volta molto eloquenti, e c’è poco da commentare.

Anche perchè le cose da dire stasera le ha già dette tutte, con le solite parole sagge e perfettamente centrate, il nostro amato Prof. Silvestri.

Rimaniamo sereni e combattivi!

💊 Di seguito riporto i principali dati delle REGIONI. Si tratta come sempre dei valori assoluti di oggi, ma suggerisco di farvi un’idea sia del trend su più giorni, che dei valori di incidenza ogni 100.000 abitanti, dai quali emergono più chiaramente le differenze tra le regioni: trovate entrambi nei grafici.

Nuovi POSITIVI di oggi, su 8804 casi totali (5090 casi da “”sospetto diagnostico”” / 3713 casi da “”screening””):

Lombardia: 2067 casi (1354/713), Campania: 1127 casi (1084/43), Piemonte: 1033 casi (370/663), Veneto: 600 casi (110/490), Lazio: 594 casi (179/415), Toscana: 581 casi (509/72), Emilia Romagna: 453 casi (242/211), Liguria: 432 casi (175/257), Sicilia: 399 casi (274/125), Umbria: 263 casi (40/223), Puglia: 257 casi (70/187), Abruzzo: 203 casi (133/69), Sardegna: 186 casi (82/104), Trentino AA: 160 casi (114/46), Marche: 140 casi (140/0), Friuli VG: 136 casi (128/8), Valle d’Aosta: 67 casi (57/10), Calabria: 39 casi (0/39), Basilicata: 37 casi (1/36), Molise: 30 casi (28/2).

RICOVERI:

Lombardia: +81, Toscana: +47, Piemonte: +33, Lazio: +32, Liguria: +30, Campania: +27, Sicilia: +21, Emilia Romagna: +9, Veneto: +8, Puglia: +8, Sardegna: +8, Calabria: +7, Trentino AA: +6, Abruzzo: +5, Friuli VG: +4, Umbria: +3, Valle d’Aosta: +1, Basilicata: +1, Marche: -3, Molise: -2.

TERAPIE INTENSIVE:

Emilia Romagna: +14, Lombardia: +8, Piemonte: +7, Veneto: +5, Lazio: +5, Campania: +5, Puglia: +3, Sicilia: +3, Calabria: +2, Sardegna: +2, Marche: +1, Abruzzo: -5, Liguria: -3.

DECESSI:

Lombardia: 26, Veneto: 11, Campania: 9, Lazio: 7, Puglia: 7, Sicilia: 7, Piemonte: 3, Liguria: 3, Friuli VG: 2, Trentino AA: 2, Toscana: 2, Abruzzo: 2, Emilia Romagna: 1, Sardegna: 1.

NB: Nei casi da “”sospetto diagnostico”” sono di norma inclusi i pazienti sintomatici e il contact tracing. Alcune Regioni includono solo i pazienti sintomatici. Si noti inoltre che sono frequenti i ricalcoli e i valori possono risultare non significativi (ad esempio se vedete segni negativi). Quel che riportiamo è ciò che le regioni dichiarano al ministero: ci dispiace che il dato mostrato non sia sempre affidabile. Per saperne di più: https://www.facebook.com/inlandseapaolospada/posts/4679418125409426

📊 Per un colpo d’occhio delle PROVINCE interessate dai focolai vi rimando alla mappa di slide 14, e alle successive (incrementi e incidenza): tutti i valori sono accessibili toccando le province di interesse.

💊 Ricaviamo i dati sull’ETA’ e sullo STATO CLINICO dei pazienti rielaborando periodicamente le tabelle mostrate nella dashboard di ISS, riferite ai casi degli ULTIMI 30 GIORNI. L’ultimo nostro aggiornamento è di oggi, 15 ottobre. L’età media è sempre 42 anni.

📊 Questi dati si raccontano male a parole, ma sono invece molto chiari nelle slide 19, 20 e 21. In particolare, la 19 mostra la situazione del momento (potete cambiare la data, volendo). Nella slide 20 è mostrato invece l’andamento della PERCENTUALE dei casi nelle settimane, e nella slide 21 il NUMERO dei casi, distribuiti per fascia d’età e stato clinico. Ribadisco che ogni punto delle curve rappresenta il valore complessivo degli ultimi 30 giorni sino a quella data. Le variazioni sono quindi relativamente piccole, e naturalmente risentono del campione di persone testate. Questo vale a maggior ragione per le variazioni dell’età e dello stato clinico nei precedenti mesi dell’epidemia, che trovate nelle slide successive (22 e 23).

Un caro saluto

Paolo Spada

Numeri complessivi dell’epidemia ad oggi in Italia:

381602 pazienti COVID-19, di cui 245964 guariti, 99266 attualmente positivi (5796 ricoverati in reparto, 586 in Terapia Intensiva, 92884 in isolamento domiciliare), e 36372 pazienti deceduti.

