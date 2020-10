Lavori all’acquedotto, martedì 20 a Ricortola sarà sospesa l’erogazione dell’acqua

MASSA – Nella giornata di martedì 20 ottobre inizieranno i lavori all’acquedotto del comune di Massa. Per questo motivo, Gaia ha comunicato che dalle 8.30 alle 13.30 dello stesso giorno l’erogazione dell’acqua verrà sospesa nella zona di Ricortola, più precisamente in Via Pola, Via Ricortola, Via Pietrasanta e Via Fivizzano.

La sospensione interesserà 791 utenti che potranno notare delle torbidità al momento della riattivazione, facilmente eliminabili con lo scorrere dell’acqua. In caso di meteo avverso, i lavori potrebbero protrarsi su più giorni.