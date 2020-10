Cambio ai vertici di Master srl: Matteo Vagli è il nuovo direttore

MASSA- Master srl, società in house del comune di Massa, comunica la nomina del dott. Matteo Vagli come nuovo direttore, arrivata dopo l’intesa siglata tra l’amministrazione comunale, la società e il nuovo incaricato stesso.

Vagli in passato aveva già ricoperto ruoli di responsabilità nel settore pubblico, tra diverse mansioni in Regione e per il Comune di Montignoso.

«Sono contento dell’incarico che mi è stato dato, un incarico prestigioso, importante. Spero di essere all’altezza e di non deludere le aspettative che giustamente l’Amministrazione e la Società si aspettano – ha dichiarato il neo direttore – Master S.r.l. rappresenta un asset importante del Comune di Massa. Sostanzialmente incassa quasi i 2/3 di quello che è il bilancio comunale. – ha sottolineato il dott. Vagli- Si deve instaurare un rapporto costruttivo e dialettico con la contribuenza al fine di migliorare tutti i servizi offerti dalla Società e, arrivare, quindi all’obiettivo ambizioso e finale di pagare tutti di meno»