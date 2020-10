Aulla, Forza Italia: «Sconcerto per scelta PD, sei mesi per nominare il sindaco come commissario di Albiano»

AULLA- Riceviamo e pubblichiamo dal coordinamento comunale di Aulla di Forza Italia, in merito alla scelta del PD di nominare come commissario straordinario per la situazione del ponte di Albiano il sindaco Valettini:

“La scelta del PD di Aulla di indicare oggi il Sindaco Roberto Valettini quale commissario per la ricostruzione del Ponte di Albiano lascia a bocca aperta.

Sono serviti sei mesi al PD locale per rendersi conto della necessità di indicare un esponente del territorio nel ruolo del commissario.

Sono serviti sei mesi al PD di Aulla per accorgersi che la scelta di Enrico Rossi fosse sbagliata.

Ma, cosa ancor più grave, in questi sei mesi di nulla cosmico non una parola abbiamo ascoltato dal PD sull’operato di Rossi.

Succede così nei partiti in cui non si può mettere in discussione niente e nessuno.

Per questo motivo, se dopo sei mesi Albiano si trova a vivere il disagio che conosciamo, si può pensare che, qualche responsabilità politica, ce l’abbia anche il PD di Aulla.

Facciamo presente che Forza Italia fece il nome di Valettini già sei mesi orsono, pensando che un Sindaco e soprattutto il Sindaco del Comune colpito fosse la soluzione migliore.

Purtroppo all’epoca il PD si è limitato a recepire gli ordini di Firenze.

Meglio tardi che mai, caro PD”