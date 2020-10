Waterfront, a un passo delle procedure di gara per la passeggiata sulla diga foranea

CARRARA – Waterfront, manca poco all’avvio delle procedure di gara per il lotto 4, quello della passeggiata sulla diga foranea. Lo ha fatto sapere il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che ha incontrato in Comune Carla Roncallo, la presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale (che comprende i porti di Marina di Carrara e La Spezia) che presto lascerà la guida dell’Authority per un nuovo incarico all’Autorità di Regolazione dei trasporti (come abbiamo scritto qui).

«Con la dottoressa Roncallo come amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco – abbiamo avviato progetti importanti per lo sviluppo della città di Carrara, come il Waterfront e il Piano Regolatore Portuale, e approvato, primi in Italia, il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema dei porti».

«Nel merito del Waterfront, colgo l’occasione per informare la cittadinanza che il lotto 4 del progetto, il lotto più atteso perché comprende la nuova passeggiata sulla diga foranea, è in fase di valutazione paesaggistica. Il via libera della Sovrintendenza è l’ultimo step necessario ad avviare il procedimento, che dovrebbe concludersi entro un mese circa, permettendo così l’avvio delle procedure di gara. Alla dottoressa Roncallo porto i saluti di tutta l’amministrazione e la ringrazio per il contributo che ha apportato al nostro territorio».