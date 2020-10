Sbloccati 3,3 milioni di euro per le scuole superiori di Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – “Adesso abbiamo la certezza che nella Provincia di Massa Carrara avremo ulteriori risorse per sistemare le nostre scuole” così Martina Nardi, deputata Pd e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera saluta la notizia che finalmente sono stati sbloccati altri finanziamenti per le scuole di Massa-Carrara.

“Si tratta di oltre 3 milioni di euro – spiega Nardi – stanziati nella manovra finanziaria, ma rimasti bloccati per quasi un anno per questioni burocratiche. Ora c’è stato il via libera definitivo da parte del Miur e del Mise quindi sono a disposizione e spendibili. E’ una notizia importante perché si tratta di finanziamenti aggiuntivi a quelli già destinati alla nostra provincia e quindi in grado di dare altre risposte alle esigenze dei nostri studenti”.

“Nello specifico – precisa Nardi – si tratta di una somma importante a livello nazionale, oltre 855 milioni di euro, che poi è stata suddivisa fra le varie province che ne avevano necessità in base a due criteri: il numero degli alunni interessati e il numero di edifici che ospitano scuole di II grado. In base al primo criterio coi i suoi 8.461 studenti Massa-Carrara, pari allo 0,32% del totale degli alunni a livello nazionale, avrà oltre 1 milione e 378mila euro, mentre in base ai suoi 33 edifici, pari allo 0.47% del totale nazionale, ottiene oltre 1 milione e 992 mila euro. In totale quindi si tratta di oltre 3 milioni e 371mila euro, a cui a gennaio si aggiungeranno altri finanziamenti perché nel cosiddetto Decreto Agosto verranno ripartiti tra le province 1 miliardo e 125 milioni. Tutto questo a dimostrazione che il Governo e la maggioranza stanno segnando un decisivo cambio di passo rispetto al passato sul finanziamento della scuola pubblica che oggi più che mai è una priorità assoluta”.