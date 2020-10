La denuncia di Italia Nostra: «Situazione di degrado all’ex palazzo del Catasto»

MASSA – La sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra scrive al sindaco Persiani per denunciare la situazione di degrado dell’ex palazzo del Catasto, nel Viale della Stazione a Massa. Un attacco pesante che colpisce il nuovo amministratore unico dell’Asmiu Massimiliano Fornari: “Purtroppo dobbiamo tornare sul tema mai risolto della città sporca, che persiste nonostante il cambio dell’amministratore unico dell’Asmiu, che sembra sia servito a poco o a nulla, confermando il detto ‘cambiano i suonatori ma la musica é sempre quella’”

“Infatti, le denunce sul degrado e la sporcizia nelle nostre strade e piazze sono all’ordine del giorno, come si vede dagli articoli che escono giornalmente nella stampa locale. – prosegue la lettera firmata dal presidente Bruno Giampaoli – Oggi, chiamati da alcuni cittadini, abbiamo fatto un breve sopralluogo all’ex palazzo del Catasto in Viale della Stazione e abbiamo registrato una situazione di pesante degrado, per la sporcizia lasciata in vari punti del palazzo.”

La posizione dell’edificio nel contesto urbano preoccupa Giampaoli, che continua: “Essendo questo viale il tirante principale per il centro città, percorso giornalmente da molti cittadini e turisti provenienti dalla stazione ferroviaria per il centro e viceversa, sarebbe opportuno una maggiore attenzione agli aspetti dell’immagine turistica e sanitaria, specie in questo periodo. Pertanto, le chiediamo un pronto intervento per il risanamento generale del sito in questione, anche perché subito a ridosso del palazzo, angolo via Ferdinando Martini, insiste un contenitore di vestiti dismessi per la Caritas, che potrebbe risultare un luogo di contatto e trasmissione del coronavirus.”