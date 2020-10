Giampaoli, ripresa l’attività a Villa Ceci. De Pasquale: «Scuola più sicura, efficiente e bella»

MARINA DI CARRARA – Ieri mattina il sindaco Francesco De Pasquale ha fatto visita alla scuola dell’Infanzia Giampaoli, che da questa settimana ha ripreso l’attività educativa presso la sede di via Marco Polo.

«Dopo i disagi delle scorse settimane, bambini, insegnanti e personale non docente sono rientrati in una scuola più sicura ed efficiente dal punto di vista energetico, oltre che più bella – ha dichiarato il primo cittadino -. Ho trovato un clima di serenità e un gran lavoro per garantire il rispetto delle norme anti-contagio, cosa che in una scuola con bambini così piccoli è molto impegnativa. Ringrazio la dirigente Alessandra Valsega, le maestre e le ausiliarie per il grande spirito di collaborazione».

L’attività della scuola dell’infanzia Giampaoli era iniziata il 21 settembre con la didattica alternata nel plesso di via Lunense, vista l’impossibilità, anche a causa delle prescrizioni anti-Covid, di trovare spazi in grado di accogliere tutti gli iscritti. Il trasferimento, momentaneo, si era reso necessario per ultimare i lavori in corso sul plesso di via Marco Polo, sottoposto a un’importante opera di efficientamento energetico e miglioramento sismico, per un importo di € 640.047,55 di cui € 164.600,46 finanziati con mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma e i restanti € 475.447,09 finanziati dalla Regione Toscana attraverso il bando “Por Fesr 2014-2020, Azione 4.1.1, Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”.

Nonostante il maltempo delle ultime settimane, la consegna della scuola, fissata per i primi di ottobre, è slittata dunque solo di pochi giorni. L’avvio del servizio di refezione è stato fissato invece per il 19 ottobre in modo da consentire la possibilità alle insegnanti di lavorare in compresenza durante tutta la prima settimana di attività a pieno regime, una scelta voluta dalla dirigenza e dalle insegnanti stesse a beneficio del processo di inserimento dei bambini esordienti.