De Pasquale in videocall con gli alunni del Linguistico: «Riunione stimolante, giovani costruttivi e volenterosi»

CARRARA – Questa mattina il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha partecipato a una videoconferenza organizzata nell’ambito del progetto “I giovani, sentinelle della legalità” della Fondazione Antonino Caponnetto. Per l’occasione, il primo cittadino ha risposto alle domande di due classi di studenti, la III B e la III C del Liceo Linguistico Montessori, su argomenti quali il rispetto della legalità, la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, il decoro urbano ma anche omofobia, razzismo e violenza di genere.

«Come sempre accade con i giovani anche quella di stamani è stata una riunione vivace e stimolante. I ragazzi mi hanno proposto una serie di iniziative a conferma della loro voglia di fare e di essere attivi per migliorare la città. Insomma non si sono limitati alle lamentele, ma hanno chiesto di essere partecipi e di dare il loro contributo a rendere più bella e vivibile la nostra Carrara. Ho trovato in loro un atteggiamento molto costruttivo e una gran voglia di fare» ha commentato il sindaco, confermando il pieno appoggio della sua amministrazione ai progetti illustrati dai ragazzi. In particolare, gli studenti si sono offerti di effettuare la pulitura di alcuni muri cittadini imbrattati da vandali: «E’ una proposta interessante, più facile da realizzare sulle nuove costruzioni che non su quelle storiche, sottoposte a vincolo» ha spiegato De Pasquale.

Il sindaco ha affrontato anche temi molto delicati come la violenza di genere: «Il nostro Comune può contare sullo straordinario lavoro del Centro antiviolenza, un vero e proprio punto di riferimento sempre a disposizione di tutte le donne». I ragazzi hanno interpellato il primo cittadino anche sulla questione dell’accessibilità: «Abbiamo avviato interventi importanti, come gli attraversamenti su viale XX settembre anche se sappiamo di avere ancora molto da fare» ha ammesso il sindaco.

Rispondendo alle sollecitazioni degli studenti sull’articolo 9 della Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione), il primo cittadino ha ricordato il lavoro fatto dalla sua amministrazione sul fronte della tutela del paesaggio, in particolare «all’interno dei Piani di Attuazione dei Bacini Estrattivi dove sono state introdotte misure severe a tutela di creste e crinali».

Rispetto al patrimonio storico, De Pasquale ha citato «gli interventi di pulitura e restauro dei monumenti cittadini effettuati anche con il contributo dei privati, abbiamo: dalla Sirenetta di via Carriona e al monumento ai Caduti sul lavoro di Bodini in piazza San Francesco, fino al recupero della scalinata di via Rosselli». «Per quanto riguarda la cultura, abbiamo aperto un nuovo museo, dedicato a Michelangelo – Il Carmi, avviato il restiling dell’ex Cap, oggi Mudac, a San Francesco e predisposto un progetto davvero importante per il Museo del Marmo che darà ancora maggior lustro a questa sede espositiva portandola nel cuore della città».