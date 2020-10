CARRARA – Pioggia di medaglie ieri, domenica 11 ottobre, per gli studenti del Liceo Scientifico Guglielmo Marconi alle premiazioni delle finali nazionali delle due più importanti gare individuali di matematica: Olimpiadi della Matematica e Kangourou della Matematica.

In questo anno terribile la finale nazionale individuale delle Olimpiadi di Matematica, gara che coinvolge tutte le scuole superiori italiane, si è svolta in varie sedi locali sotto la supervisione di un controllore per ogni sede, invece che come di consueto a Cesenatico. Così lo scorso 25 settembre sono scesi in campo i 300 migliori studenti italiani di matematica e poiché per il Marconi si erano qualificati ben 7 ragazzi in rappresentanza delle province di Massa-Carrara e La Spezia, la gara per loro si è svolta in un aula della scuola stessa sotto la supervisione di uno degli allenatori della nazionale italiana, il Prof. Federico Poloni dell’Università di Pisa. I risultati ottenuti dai finalisti sono stati comunicati durante la premiazione avvenuta online nel pomeriggio di domenica 11 ottobre. Un grandissimo risultato è stato ottenuto da Alessandro Tedeschi che è stato premiato con una delle medaglie d’oro in palio. Ma un grande risultato è stato ottenuto anche da Fabio Bordigoni, Luca Raffo e Niccolò Benassi ciascuno premiato con una medaglia d’argento. Infine un importante risultato è stato ottenuto anche da Arianna Domenichelli e da Avio Baccioli, entrambi hanno infatti ottenuto un’ottima medaglia di bronzo. Purtroppo non ha ricevuto alcuna medaglia Sebastian Furlan, ma per lui, il più giovane della compagnia, era già un ottimo risultato l’essere riuscito a disputare questa finale e siamo sicuri che non mancheranno anche per lui in futuro grandi soddisfazioni.

Per quanto riguarda invece le finali individuali del Kangourou della Matematica, si sono svolte lo scorso sabato 10 ottobre a Cervia. Si è trattato di una importante gara a livello nazionale che coinvolge decine di migliaia di ragazzi di tutta Italia, la cui premiazione si è svolta come di consueto all’interno del parco di Mirabilandia la domenica mattina successiva. Anche qui un ottimo risultato è stato ottenuto dai tre ragazzi del Marconi che erano stati selezionati per queste finali. Nella categoria Junior, riservata a ragazzi del primo biennio delle superiori, Gabriele Martini si è qualificato quinto, un grande risultato per questo giovane da cui ci si attende importanti prestazioni nelle future squadre del Marconi. Nella categoria Student riservata ai ragazzi di terza, quarta e quinta superiore, dove scendono in campo i ragazzi più esperti e preparati in questo tipo di competizioni, erano presenti due dei titolari della prima squadra del Marconi. Qui Niccolò Benassi riesce ad ottenere un più che soddisfacente undicesimo posto assoluto, mentre Fabio Bordigoni, il capitano della squadra del Marconi, sfodera una grande prestazione e riesce a qualificarsi secondo, con distacco dal terzo e soprattutto ad un nonnulla dal primo qualificato che è uno dei titolari della nazionale italiana (formata da 6 ragazzi).

Grande la soddisfazione per i risultati ottenuti degli allenatori dei MathGuys del Marconi, Giuseppe Pezzica, Giacomo Bertolucci, Jacopo Degl’Innocenti e Giorgia Benassi e grandi elogi per tutti i ragazzi da parte della Dirigente Scolastica del Marconi Marta Castagna che ancora una volta ci tiene a ringraziare le ditte Benassi Service e Ambiente S.p.A. che anche quest’anno hanno voluto sponsorizzare le squadre di matematica del Marconi.