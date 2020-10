«Niente bidoni condominiali, non sappiamo dove riporre le deiezioni dei nostri cani»

CARRARA – “Non sappiamo dove riporre le deiezioni dei nostri cani. Non esistono bidoni pubblici, immaginiamo che il Comune voglia che raccogliamo gli escrementi e ce li portiamo in casa dove rimarranno per una settimana”. La segnalazione arriva dai condomini di via Brigate Partigiane. “Siamo tutti proprietari di cani – scrivono – e per la raccolta differenziata il Comune non ci ha dotato di un bidone condominiale del secco, ma solo di sacchetti che vengono ritirati una volta a settimana. Nelle strade adiacenti ai palazzi, via Carriona, via Ilice e via Provinciale, non esistono bidoni pubblici dove riporre le deiezioni dei cani mentre passeggi, quindi dobbiamo raccogliere gli escrementi e tenerli nelle nostre case fino al ritiro”.

“Abbiamo contattato Nausicaa – aggiungono i condomini – e ci hanno risposto che non sono previsti bidoni per la nostra zona. Asupichiamo dunque una riflessione da parte delle istituzioni”.