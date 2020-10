Lavori sulla rete idrica, chiuso per un giorno il Poliambulatorio di Aulla

AULLA – A seguito dell’interruzione del servizio idrico previsto per l’intera giornata di domani, martedì 13 ottobre, per lavori sulla rete idrica, Gaia spa comunica che la Casa della salute (Poliambulatorio) di Aulla resterà chiusa.

I servizi previsti saranno trasferiti come segue:

– Punto Prelievi trasferito presso il Distretto di Villafranca in Lunigiana

– Dermatologo e Neurologo trasferiti presso il presidio distrettuale Rustico (c/o ospedale di Pontremoli)

– Chirurgo trasferito presso il Distretto di Fivizzano

– Consultorio trasferito presso il Distretto di via Mazzini a Pontremoli

– Servizio ecografico trasferito presso il servizio di radiologia dell’Ospedale di Pontremoli

Tutte le persone prenotate per le visite nei diversi ambulatori sono state avvertite per telefono. I numeri per le prenotazioni telefoniche degli esami del sangue e informazioni (0187/406126-163-114) saranno attivi tramite trasferimento di chiamata.

Resteranno chiusi anche lo sportello Cup della Casa della Salute e gli uffici amministrativi della Zona Distretto/SdS siti in Largo Giromini, 2.