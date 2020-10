Coronavirus, novità in arrivo: stop al doppio tampone e quarantena a 10 giorni

ROMA – Si è tenuta ieri, domenica 11 ottobre, la riunione del Comitato tecnico-scientifico insieme al ministro della Salute Roberto Speranza presso la sede della Protezione Civile a Roma. E’ prevista una svolta nella gestione dell’emergenza Coronavirus: il nuovo Dpcm dovrebbe infatti introdurre importanti novità, tra cui l’eliminazione del “doppio tampone” e la riduzione della quarantena obbligatoria a 10 giorni.

Per essere dichiarati guariti, dunque, non sarà più necessario verificare la negatività con due tamponi successivi, ma ne sarà sufficiente uno solo. Per quel che riguarda la quarantena, invece, il soggetto che è stato a contatto con un positivo al virus non dovrà più trascorrere 14 giorni di isolamento preventivo ma 10.

Prevista anche una stretta su feste private e sport amatoriali, oltre all’obbligo della mascherina all’aperto. Limitazioni anche per bar e ristoranti, con chiusure entro la mezzanotte e divieto di assembramento negli spazi esterni. Si va inoltre verso un potenziamento dello smart working, che dovrà raggiungere almeno il 70% per i dipendenti pubblici in ogni ufficio.